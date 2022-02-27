https://arabic.sputniknews.com/20220227/الجامعة-العربية-ترد-على-طلب-مصر-عقد-اجتماع-طارئ-لمناقشة-تطورات-الوضع-في-أوكرانيا-1059233123.html

الجامعة العربية ترد على طلب مصر عقد اجتماع طارئ لمناقشة تطورات الوضع في أوكرانيا

الجامعة العربية ترد على طلب مصر عقد اجتماع طارئ لمناقشة تطورات الوضع في أوكرانيا

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، عن إجراء تشاور بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومصر والكويت حول الموعد المقترح لعقد الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه... 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T15:46+0000

2022-02-27T15:46+0000

2022-02-27T15:46+0000

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وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، إنه "يجري حاليا التشاور بين الأمانة العامة للجامعة ومصر والكويت، الرئيس الحالي للدورة الحالية لمجلس الجامعة، وباقي الدول الأعضاء حول الموعد المقترح لعقد الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه مصر".وأضاف، في تصريح له مساء اليوم الأحد، إن "الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين سيبحث التطورات الجارية في أوكرانيا".وكانت مصر، دعت في وقت سابق اليوم، لاجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لبحث الأزمة الأوكرانية.وجاء في بيان للخارجية المصرية، "دعت جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا".وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220227/مصر-تدعو-لاجتماع-عاجل-لجامعة-الدول-العربية-لبحث-الأزمة-الأوكرانية-1059223797.html

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