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موسكو: سننفذ ضربات تستهدف أفرادا ينقلون أسلحة غربية إلى كييف
- سبوتنيك عربي, 1920
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الجامعة العربية ترد على طلب مصر عقد اجتماع طارئ لمناقشة تطورات الوضع في أوكرانيا
الجامعة العربية ترد على طلب مصر عقد اجتماع طارئ لمناقشة تطورات الوضع في أوكرانيا
أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، عن إجراء تشاور بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومصر والكويت حول الموعد المقترح لعقد الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T15:46+0000
2022-02-27T15:46+0000
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وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، إنه "يجري حاليا التشاور بين الأمانة العامة للجامعة ومصر والكويت، الرئيس الحالي للدورة الحالية لمجلس الجامعة، وباقي الدول الأعضاء حول الموعد المقترح لعقد الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه مصر".وأضاف، في تصريح له مساء اليوم الأحد، إن "الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين سيبحث التطورات الجارية في أوكرانيا".وكانت مصر، دعت في وقت سابق اليوم، لاجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لبحث الأزمة الأوكرانية.وجاء في بيان للخارجية المصرية، "دعت جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا".وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/مصر-تدعو-لاجتماع-عاجل-لجامعة-الدول-العربية-لبحث-الأزمة-الأوكرانية-1059223797.html
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أخبار مصر الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا

الجامعة العربية ترد على طلب مصر عقد اجتماع طارئ لمناقشة تطورات الوضع في أوكرانيا

15:46 GMT 27.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYاجتماع لوزراء خارجية جامعة الدول العربية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن"
اجتماع لوزراء خارجية جامعة الدول العربية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته للسلام في الشرق الأوسط صفقة القرن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، عن إجراء تشاور بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومصر والكويت حول الموعد المقترح لعقد الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه مصر.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، إنه "يجري حاليا التشاور بين الأمانة العامة للجامعة ومصر والكويت، الرئيس الحالي للدورة الحالية لمجلس الجامعة، وباقي الدول الأعضاء حول الموعد المقترح لعقد الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه مصر".
اجتماع جامعة الدول العربية بشأن القدس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
مصر تدعو لاجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لبحث الأزمة الأوكرانية
12:11 GMT
وأضاف، في تصريح له مساء اليوم الأحد، إن "الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين سيبحث التطورات الجارية في أوكرانيا".
وكانت مصر، دعت في وقت سابق اليوم، لاجتماع عاجل لجامعة الدول العربية لبحث الأزمة الأوكرانية.
وجاء في بيان للخارجية المصرية، "دعت جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا".
وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس14:57 GMT
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