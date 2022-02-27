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الجزائر.. إصابة 15 شخصا في حادث اصطدام حافلة نقل ركاب وشاحنة
الجزائر.. إصابة 15 شخصا في حادث اصطدام حافلة نقل ركاب وشاحنة
أصيب 15 مواطنا جزائريا، اليوم الأحد، في حادث مرور إثر اصطدام بين حافلة لنقل ‎المسافرين وشاحنة بالطريق الوطني ببلدية سور الغزلان. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T07:26+0000
2022-02-27T07:26+0000
العالم العربي
الجزائر
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ونقلت صحيفة النهار، صباح اليوم الأحد، بيانا عن الحماية المدنية الجزائرية، أن الجرحى تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي في ولاية البويرة.ولقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 407 آخرون بجروح، في حوادث مرور وقعت خلال الـ48 ساعة الأخيرة بعدة ولايات جزائرية.وأكد بيان الحماية المدنية أنها تدخلت من أجل إسعاف 27 شخصا كانوا يعانون من صعوبة في التنفس، إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون (CO)، وهو الغاز الذي ينبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات المياه داخل المنازل، في ولايات المدية والجلفة وقسنطينة وأم البواقي وعنابة.وأفادت وحدات الحماية المدنية الجزائرية بأنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، فقد سجلت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ 20 حادثا، وانخفاضا في عدد الجرحى بـ 33 جريح، مع ارتفاع عدد الوفيات بـ 4 حالات.وعزا تقرير الحماية المدنية أسباب هذه الحوادث إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97%، نتيجة لعدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان، فضلا عن والإفراط في السرعة الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، وأسباب أخرى تتعلق بالمركبة.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/مصرع-8-أشخاص-في-مدينة-سطيف-الجزائرية-جراء-انفجار-بأحد-المنازل-1057613177.html
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العالم العربي, الجزائر

الجزائر.. إصابة 15 شخصا في حادث اصطدام حافلة نقل ركاب وشاحنة

07:26 GMT 27.02.2022
© Sputnik . Attia Al-attia"هامر" تصدم سيارة شرق سوريا في ثاني حادث خلال شهرين
هامر تصدم سيارة شرق سوريا في ثاني حادث خلال شهرين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Sputnik . Attia Al-attia
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أصيب 15 مواطنا جزائريا، اليوم الأحد، في حادث مرور إثر اصطدام بين حافلة لنقل ‎المسافرين وشاحنة بالطريق الوطني ببلدية سور الغزلان.
ونقلت صحيفة النهار، صباح اليوم الأحد، بيانا عن الحماية المدنية الجزائرية، أن الجرحى تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي في ولاية البويرة.
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ولقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 407 آخرون بجروح، في حوادث مرور وقعت خلال الـ48 ساعة الأخيرة بعدة ولايات جزائرية.
وأكد بيان الحماية المدنية أنها تدخلت من أجل إسعاف 27 شخصا كانوا يعانون من صعوبة في التنفس، إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون (CO)، وهو الغاز الذي ينبعث من أجهزة التدفئة ومسخنات المياه داخل المنازل، في ولايات المدية والجلفة وقسنطينة وأم البواقي وعنابة.
وأفادت وحدات الحماية المدنية الجزائرية بأنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، فقد سجلت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ 20 حادثا، وانخفاضا في عدد الجرحى بـ 33 جريح، مع ارتفاع عدد الوفيات بـ 4 حالات.
وعزا تقرير الحماية المدنية أسباب هذه الحوادث إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97%، نتيجة لعدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان، فضلا عن والإفراط في السرعة الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، وأسباب أخرى تتعلق بالمركبة.
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