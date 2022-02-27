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https://arabic.sputniknews.com/20220227/الجنائية-الدولية-تسلمنا-دعوى-من-أوكرانيا-لمقاضاة-روسيا-بتهمة-الإبادة-الجماعية-1059247053.html
"الجنائية الدولية": تسلمنا دعوى من أوكرانيا لمقاضاة روسيا بتهمة الإبادة الجماعية
"الجنائية الدولية": تسلمنا دعوى من أوكرانيا لمقاضاة روسيا بتهمة الإبادة الجماعية
أكدت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، استلام طلبا من أوكرانيا برفع دعوى قضائية ضد روسيا بتهمة "الإبادة الجماعية". 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T21:26+0000
2022-02-27T21:27+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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باريس- سبوتنيك. وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، اليوم الأحد إن "أوكرانيا قدمت أمس، طلبًا لرفع دعوى ضد الاتحاد الروسي في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية".وأضافت أن "الاتحاد الروسي زعم خطأ ارتكاب أعمال إبادة جماعية في منطقتي لوهانسك ودونيتسك بأوكرانيا.. ولكن أوكرانيا تنفي بشكل قاطع وقوع مثل هذه الإبادة الجماعية".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.وشدد بوتين أن الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، صاحبتها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

"الجنائية الدولية": تسلمنا دعوى من أوكرانيا لمقاضاة روسيا بتهمة الإبادة الجماعية

21:26 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 21:27 GMT 27.02.2022)
© wikipediaالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© wikipedia
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أكدت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، استلام طلبا من أوكرانيا برفع دعوى قضائية ضد روسيا بتهمة "الإبادة الجماعية".
باريس- سبوتنيك. وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، اليوم الأحد إن "أوكرانيا قدمت أمس، طلبًا لرفع دعوى ضد الاتحاد الروسي في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية".
وأضافت أن "الاتحاد الروسي زعم خطأ ارتكاب أعمال إبادة جماعية في منطقتي لوهانسك ودونيتسك بأوكرانيا.. ولكن أوكرانيا تنفي بشكل قاطع وقوع مثل هذه الإبادة الجماعية".
وتواصل القوات الروسية لليوم الرابع عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
وشدد بوتين أن الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، صاحبتها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
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