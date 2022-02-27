https://arabic.sputniknews.com/20220227/الجيش-الإيراني-نرصد-الحروب-والنزاعات-التي-تحدث-في-جميع-أنحاء-العالم-1059229635.html
الجيش الإيراني: نرصد الحروب والنزاعات التي تحدث في جميع أنحاء العالم
الجيش الإيراني: نرصد الحروب والنزاعات التي تحدث في جميع أنحاء العالم
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الإيرانية ترصد الحروب والنزاعات التي تحدث في جميع أنحاء العالم. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T14:20+0000
2022-02-27T14:20+0000
2022-02-27T14:20+0000
أخبار إيران
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واعتبر المساعد التنسيقي للجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، أن "التهديدات المستقبلية تختلف عن الماضي، وأن العالم يشهد تغيير ماهية الحروب واعتمادها على التقنيات الحديثة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وشدد على "ضرورة تحقيق التقدم وأن تصبح إيران أقوى يوما بعد يوم، بالاعتماد على القدرات والإمكانيات الداخلية"، مضيفا: "يجب علينا أيضا مواكبة أحدث التقنيات مع الحفاظ على مكونات قوتنا كي نكون على استعداد دائم ولا نتعرض للمفاجأة".وكان قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، قال في وقت سابق اليوم، إن هناك قوى من خارج المنطقة لم ولن توفر الأمن المنشود لدول المنطقة، تعمل على الإيحاء بعجز هذه الدول.وأفادت وكالة فارس، بأن تصريحات شهرام إيراني جاءت خلال كلمة له أمام أساتذة وطلاب جامعة لاهور، التابعة لسلاح البحر الباكستاني، والذي أشار فيها إلى أهمية دور البحر في التجارة العالمية وتأثيره في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في الدول الساحلية.وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أنه يجب على بلاده وباكستان، وهما من الدول المطلة على البحر، التميز بسلاح بحري يكون على مستوى مكانتهما في الجغرافيا السياسية، موجها حديثه إلى طلاب سلاح البحر، قائلا: "أنتم حراس أمن وهدوء البحار. إذا لم تكونوا موجودين أو كان دوركم غير كافٍ لكان بإمكان قوى من خارج المنطقة التحرك فيها".وأشار قائد القوة البحرية الإيرانية، إلى التفاعل العسكري بين بلاده وباكستان باعتبارهما بلدين جارين وصديقين، منوها إلى أنه لا يمكن لدولة أن تضمن الأمن والاستقرار بمفردها، ومن الضروري استفادة دول المنطقة إلى أقصى حد من القواسم المشتركة فيما بينها.يشار إلى أن قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، قد أزاح الستار عن غواصات وزوارق جديدة، في الثامن من الشهر الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/إيران-تزيح-الستار-عن-أسلحة-جديدة-1054552842.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
الجيش الإيراني: نرصد الحروب والنزاعات التي تحدث في جميع أنحاء العالم
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أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الإيرانية ترصد الحروب والنزاعات التي تحدث في جميع أنحاء العالم.
واعتبر المساعد التنسيقي للجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، أن "التهديدات المستقبلية تختلف عن الماضي، وأن العالم يشهد تغيير ماهية الحروب واعتمادها على التقنيات الحديثة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
.
25 ديسمبر 2021, 16:02 GMT
وشدد على "ضرورة تحقيق التقدم وأن تصبح إيران أقوى يوما بعد يوم، بالاعتماد على القدرات والإمكانيات الداخلية"، مضيفا: "يجب علينا أيضا مواكبة أحدث التقنيات مع الحفاظ على مكونات قوتنا كي نكون على استعداد دائم ولا نتعرض للمفاجأة".
وكان قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، قال في وقت سابق اليوم، إن هناك قوى من خارج المنطقة لم ولن توفر الأمن المنشود
لدول المنطقة، تعمل على الإيحاء بعجز هذه الدول.
وأفادت وكالة فارس
، بأن تصريحات شهرام إيراني جاءت خلال كلمة له أمام أساتذة وطلاب جامعة لاهور، التابعة لسلاح البحر الباكستاني، والذي أشار فيها إلى أهمية دور البحر في التجارة العالمية وتأثيره في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في الدول الساحلية.
وشدد المسؤول العسكري الإيراني على أنه يجب على بلاده وباكستان، وهما من الدول المطلة على البحر، التميز بسلاح بحري يكون على مستوى مكانتهما في الجغرافيا السياسية
، موجها حديثه إلى طلاب سلاح البحر، قائلا: "أنتم حراس أمن وهدوء البحار. إذا لم تكونوا موجودين أو كان دوركم غير كافٍ لكان بإمكان قوى من خارج المنطقة التحرك فيها".
وأشار قائد القوة البحرية الإيرانية، إلى التفاعل العسكري بين بلاده وباكستان باعتبارهما بلدين جارين وصديقين، منوها إلى أنه لا يمكن لدولة أن تضمن الأمن والاستقرار بمفردها، ومن الضروري استفادة دول المنطقة إلى أقصى حد من القواسم المشتركة فيما بينها.
يشار إلى أن قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني
، العميد علي رضا تنكسيري، قد أزاح الستار عن غواصات وزوارق جديدة، في الثامن من الشهر الجاري.