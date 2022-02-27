https://arabic.sputniknews.com/20220227/الخارجية-الروسية-الأمم-المتحدة-لا-تستطيع-ضمان-وصول-وفد-موسكو-إلى-اجتماع-مجلس-حقوق-الإنسان-بجنيف-1059248581.html

الخارجية الروسية: الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول وفد موسكو إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف

الخارجية الروسية: الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول وفد موسكو إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول وفد روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان في... 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T22:32+0000

2022-02-27T22:32+0000

2022-02-27T23:04+0000

تغطية أحداث دونباس

الخارجية الروسية

منظمة الأمم المتحدة

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وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف.وأوضحت المتحدثة، أن الاتحاد الأوروبي يطلب تقديم وثائق بشأن الرحلة، بسبب إغلاق الدول الأوروبية مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220227/رئيس-الدوما-الروسي-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-هي-السبيل-الوحيد-لوقف-الإبادة-الجماعية-1059248355.html

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الخارجية الروسية, منظمة الأمم المتحدة