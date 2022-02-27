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الخارجية الروسية: الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول وفد موسكو إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف
- سبوتنيك عربي, 1920
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الخارجية الروسية: الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول وفد موسكو إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف
الخارجية الروسية: الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول وفد موسكو إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول وفد روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان في... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T22:32+0000
2022-02-27T23:04+0000
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الخارجية الروسية
منظمة الأمم المتحدة
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وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف.وأوضحت المتحدثة، أن الاتحاد الأوروبي يطلب تقديم وثائق بشأن الرحلة، بسبب إغلاق الدول الأوروبية مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/رئيس-الدوما-الروسي-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-هي-السبيل-الوحيد-لوقف-الإبادة-الجماعية-1059248355.html
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الخارجية الروسية, منظمة الأمم المتحدة

الخارجية الروسية: الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول وفد موسكو إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف

22:32 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 23:04 GMT 27.02.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول وفد روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الأمم المتحدة لا تستطيع ضمان وصول الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأوضحت المتحدثة، أن الاتحاد الأوروبي يطلب تقديم وثائق بشأن الرحلة، بسبب إغلاق الدول الأوروبية مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.
ولفت إلى أن "أوروبا تغلق الأجواء أمام الطائرات الروسية، لكن نوجه حديثنا للأمم المتحدة والأمين العام لأنهم ملزمون بضمان وصول الوفد إلى مقر الأمم المتحدة ومكتبها في جنيف، خاصة في مثل هذه اللحظة الحرجة للعالم".
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
فياتشيسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
تغطية أحداث دونباس
رئيس الدوما الروسي: العملية العسكرية في أوكرانيا هي السبيل الوحيد لوقف الإبادة الجماعية
22:16 GMT
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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