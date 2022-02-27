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https://arabic.sputniknews.com/20220227/الخارجية-الروسية-لافروف-وتشاووش-أوغلو-يناقشان-تطورات-الأوضاع-في-أوكرانيا-1059239036.html
الخارجية الروسية: لافروف وتشاووش أوغلو يناقشان تطورات الأوضاع في أوكرانيا
الخارجية الروسية: لافروف وتشاووش أوغلو يناقشان تطورات الأوضاع في أوكرانيا
أطلع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، على نهج موسكو في المفاوضات مع كييف والمقررة في بيلاروس. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T17:36+0000
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موسكو- سبوتنيك. وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن لافروف أبلغ تشاووش أوغلو بمستجدات الأوضاع في أوكرانيا وتطورات العملية العسكرية الخاصة، موضحا مساعي روسيا نحو المفاوضات مع الجانب الأوكراني.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: لافروف وتشاووش أوغلو يناقشان تطورات الأوضاع في أوكرانيا

17:36 GMT 27.02.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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أطلع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، على نهج موسكو في المفاوضات مع كييف والمقررة في بيلاروس.
موسكو- سبوتنيك. وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن لافروف أبلغ تشاووش أوغلو بمستجدات الأوضاع في أوكرانيا وتطورات العملية العسكرية الخاصة، موضحا مساعي روسيا نحو المفاوضات مع الجانب الأوكراني.
وأكد وزير الخارجية الروسي على أن بلاده تعتبر من أولويتها ضمان سلامة المدنيين.
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس17:04 GMT
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