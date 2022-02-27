https://arabic.sputniknews.com/20220227/الخارجية-الروسية-وصول-وفدي-روسيا-وأوكرانيا-إلى-مكان-انعقاد-المفاوضات-1059232128.html
الخارجية الروسية: المفاوضات لم تبدأ بعد مع أوكرانيا
الخارجية الروسية: المفاوضات لم تبدأ بعد مع أوكرانيا
أكدت الخارجية الروسية، اليوم الأحد، وصول الوفدين المفاوضين من روسيا وأوكرانيا إلى مكان انعقاد المفاوضات في بيلاروسيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T15:25+0000
2022-02-27T15:25+0000
2022-02-27T15:35+0000
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نفت وزارة الخارجية الروسية تصريحات كييف حول بدء اجتماع وفدي روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا، وأكدت: "المفاوضات مع أوكرانيا لم تبدأ بعد. الوفود وصلت للتو إلى مكان انعقادها".ويأتي تعلق الخارجية الروسية بعد أنباء تم تداولها في كييف أشارت إلى المفاوضات بين الجانبين قد بدأت.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
الخارجية الروسية: المفاوضات لم تبدأ بعد مع أوكرانيا
15:25 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 15:35 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكدت الخارجية الروسية، اليوم الأحد، وصول الوفدين المفاوضين من روسيا وأوكرانيا إلى مكان انعقاد المفاوضات في بيلاروسيا.
نفت وزارة الخارجية الروسية تصريحات كييف حول بدء اجتماع وفدي روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا، وأكدت: "المفاوضات مع أوكرانيا لم تبدأ بعد. الوفود وصلت للتو إلى مكان انعقادها".
ويأتي تعلق الخارجية الروسية بعد أنباء تم تداولها في كييف أشارت إلى المفاوضات بين الجانبين قد بدأت.