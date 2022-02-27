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https://arabic.sputniknews.com/20220227/الخارجية-الصينية-تلمح-إلى-مسؤولية-الولايات-المتحدة-عن-الوضع-في-أوكرانيا-1059215017.html
الخارجية الصينية تلمح إلى مسؤولية الولايات المتحدة عن الوضع في أوكرانيا
الخارجية الصينية تلمح إلى مسؤولية الولايات المتحدة عن الوضع في أوكرانيا
علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، على الأحداث الأخيرة في جميع أنحاء أوكرانيا، ملمحًا إلى مسؤولية واشنطن عما يحدث. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T06:42+0000
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ونشر الدبلوماسي رسما كاريكاتوريا على تويتر للعم سام، الذي يرمز للولايات المتحدة، وهو يصب البنزين حول لافتة عليها كلمة "أوكرانيا" وتسآل: "لماذا لا تفعل الصين المزيد لإخماد الحريق؟".وتابع: "يجب على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها من بدأ كل هذا".وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثة هاتفية شدد فيها الرئيس الصيني على أن بكين تؤيد تسوية تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا،وأكد إنه في الوضع الحالي ينبغي التخلي عن عقلية الحرب الباردة واحترام المصالح الأمنية المشروعة لجميع البلدان.من جانبه، أوضح بوتين لزميله الصيني تاريخ القضية الأوكرانية، كما أطلعه على تقدم العمليات العسكرية الأخيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/الصين-تكشف-عن-الدولة-الأخطر-في-العالم-1059214243.html
https://arabic.sputniknews.com/20220227/مسؤول-أمريكي-الصين-لا-تساعد-روسيا-حتى-الآن-على-تفادي-العقوبات-الغربية-1059213364.html
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روسيا, العالم

الخارجية الصينية تلمح إلى مسؤولية الولايات المتحدة عن الوضع في أوكرانيا

06:42 GMT 27.02.2022
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
CC0 / WhisperToMe /
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علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، على الأحداث الأخيرة في جميع أنحاء أوكرانيا، ملمحًا إلى مسؤولية واشنطن عما يحدث.
ونشر الدبلوماسي رسما كاريكاتوريا على تويتر للعم سام، الذي يرمز للولايات المتحدة، وهو يصب البنزين حول لافتة عليها كلمة "أوكرانيا" وتسآل: "لماذا لا تفعل الصين المزيد لإخماد الحريق؟".
وتابع: "يجب على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها من بدأ كل هذا".
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
الصين تكشف عن الدولة الأخطر في العالم
05:53 GMT
وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثة هاتفية شدد فيها الرئيس الصيني على أن بكين تؤيد تسوية تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا،
وأكد إنه في الوضع الحالي ينبغي التخلي عن عقلية الحرب الباردة واحترام المصالح الأمنية المشروعة لجميع البلدان.
من جانبه، أوضح بوتين لزميله الصيني تاريخ القضية الأوكرانية، كما أطلعه على تقدم العمليات العسكرية الأخيرة.
علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
تغطية أحداث دونباس
مسؤول أمريكي: الصين لا تساعد روسيا حتى الآن على تفادي العقوبات الغربية
02:57 GMT
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Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس06:46 GMT
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