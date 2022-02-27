https://arabic.sputniknews.com/20220227/الخارجية-الصينية-تلمح-إلى-مسؤولية-الولايات-المتحدة-عن-الوضع-في-أوكرانيا-1059215017.html

الخارجية الصينية تلمح إلى مسؤولية الولايات المتحدة عن الوضع في أوكرانيا

الخارجية الصينية تلمح إلى مسؤولية الولايات المتحدة عن الوضع في أوكرانيا

علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، على الأحداث الأخيرة في جميع أنحاء أوكرانيا، ملمحًا إلى مسؤولية واشنطن عما يحدث. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T06:42+0000

2022-02-27T06:42+0000

2022-02-27T06:42+0000

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ونشر الدبلوماسي رسما كاريكاتوريا على تويتر للعم سام، الذي يرمز للولايات المتحدة، وهو يصب البنزين حول لافتة عليها كلمة "أوكرانيا" وتسآل: "لماذا لا تفعل الصين المزيد لإخماد الحريق؟".وتابع: "يجب على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها من بدأ كل هذا".وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثة هاتفية شدد فيها الرئيس الصيني على أن بكين تؤيد تسوية تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا،وأكد إنه في الوضع الحالي ينبغي التخلي عن عقلية الحرب الباردة واحترام المصالح الأمنية المشروعة لجميع البلدان.من جانبه، أوضح بوتين لزميله الصيني تاريخ القضية الأوكرانية، كما أطلعه على تقدم العمليات العسكرية الأخيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220227/الصين-تكشف-عن-الدولة-الأخطر-في-العالم-1059214243.html

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