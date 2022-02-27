https://arabic.sputniknews.com/20220227/الخارجية-الصينية-تلمح-إلى-مسؤولية-الولايات-المتحدة-عن-الوضع-في-أوكرانيا-1059215017.html
الخارجية الصينية تلمح إلى مسؤولية الولايات المتحدة عن الوضع في أوكرانيا
الخارجية الصينية تلمح إلى مسؤولية الولايات المتحدة عن الوضع في أوكرانيا
علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، على الأحداث الأخيرة في جميع أنحاء أوكرانيا، ملمحًا إلى مسؤولية واشنطن عما يحدث. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T06:42+0000
2022-02-27T06:42+0000
2022-02-27T06:42+0000
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ونشر الدبلوماسي رسما كاريكاتوريا على تويتر للعم سام، الذي يرمز للولايات المتحدة، وهو يصب البنزين حول لافتة عليها كلمة "أوكرانيا" وتسآل: "لماذا لا تفعل الصين المزيد لإخماد الحريق؟".وتابع: "يجب على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها من بدأ كل هذا".وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثة هاتفية شدد فيها الرئيس الصيني على أن بكين تؤيد تسوية تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا،وأكد إنه في الوضع الحالي ينبغي التخلي عن عقلية الحرب الباردة واحترام المصالح الأمنية المشروعة لجميع البلدان.من جانبه، أوضح بوتين لزميله الصيني تاريخ القضية الأوكرانية، كما أطلعه على تقدم العمليات العسكرية الأخيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/الصين-تكشف-عن-الدولة-الأخطر-في-العالم-1059214243.html
https://arabic.sputniknews.com/20220227/مسؤول-أمريكي-الصين-لا-تساعد-روسيا-حتى-الآن-على-تفادي-العقوبات-الغربية-1059213364.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الخارجية الصينية تلمح إلى مسؤولية الولايات المتحدة عن الوضع في أوكرانيا
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علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، على الأحداث الأخيرة في جميع أنحاء أوكرانيا، ملمحًا إلى مسؤولية واشنطن عما يحدث.
ونشر الدبلوماسي رسما كاريكاتوريا على تويتر للعم سام، الذي يرمز للولايات المتحدة، وهو يصب البنزين حول لافتة عليها كلمة "أوكرانيا" وتسآل: "لماذا لا تفعل الصين المزيد لإخماد الحريق؟".
وتابع: "يجب على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها من بدأ كل هذا".
وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثة هاتفية شدد فيها الرئيس الصيني على أن بكين تؤيد تسوية تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا،
وأكد إنه في الوضع الحالي ينبغي التخلي عن عقلية الحرب الباردة واحترام المصالح الأمنية المشروعة لجميع البلدان.
من جانبه، أوضح بوتين لزميله الصيني تاريخ القضية الأوكرانية، كما أطلعه على تقدم العمليات العسكرية الأخيرة.