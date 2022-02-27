https://arabic.sputniknews.com/20220227/الخارجية-الليبية-تستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-المصرية-بعد-تصريحات-شبهت-أوكرانيا-بليبيا-1059231002.html
الخارجية الليبية تستدعي القائم بأعمال السفارة المصرية بعد تصريحات شبهت أوكرانيا بليبيا
الخارجية الليبية تستدعي القائم بأعمال السفارة المصرية بعد تصريحات شبهت أوكرانيا بليبيا
استدعت وزارة الخارجية الليبية، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى نتيجة ما تم تداوله في الإعلام المصري، وماوصفته بـ"الاستخفاف بالسيادة... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T14:58+0000
2022-02-27T14:58+0000
2022-02-27T14:58+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة الوطينة، في بيان لها، إن "وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش استدعت القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى نتيجة ما تداول في الإعلام المصري، والاستخفاف بالسيادة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية وتشبيه مايحدث بين أوكرانيا وروسيا بالعلاقة التي تربط مصر وليبيا".وأوضح القائم بالأعمال المصري للوزيرة نجلاء المنقوش أن "الجهة التي قامت بهذا الفعل لا تمثل توجه الحكومة المصرية، ومواقفها حول ليبيا"، فيما أكدت المنقوش أن "العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين أكبر وأعمق من أي توجهات أو استقطابات سياسية".وكان الإعلامي المصري عمرو أديب شبه أوكرانيا بليبيا المجاورة لمصر، وقال خلال تقديمه برنامج “الحكاية” على قناة "إن بي سي مصر" إن "أوكرانيا لروسيا زي ليبيا لمصر".وشدد عمرو أديب على أن "القوة العظمى في العالم الآن هي الصين وليست أمريكا"، قائلا: "كبير العالم دلوقتي اسمه الصين وليس أمريكا".
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أخبار ليبيا اليوم
الخارجية الليبية تستدعي القائم بأعمال السفارة المصرية بعد تصريحات شبهت أوكرانيا بليبيا
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استدعت وزارة الخارجية الليبية، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى نتيجة ما تم تداوله في الإعلام المصري، وماوصفته بـ"الاستخفاف بالسيادة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية".
وقالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة الوطينة، في بيان لها، إن "وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش استدعت القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى نتيجة ما تداول في الإعلام المصري، والاستخفاف بالسيادة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية وتشبيه مايحدث بين أوكرانيا وروسيا بالعلاقة التي تربط مصر وليبيا".
وأوضح القائم بالأعمال المصري للوزيرة نجلاء المنقوش أن "الجهة التي قامت بهذا الفعل لا تمثل توجه الحكومة المصرية، ومواقفها حول ليبيا"، فيما أكدت المنقوش أن "العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين أكبر وأعمق من أي توجهات أو استقطابات سياسية".
وكان الإعلامي المصري عمرو أديب شبه أوكرانيا بليبيا المجاورة لمصر، وقال خلال تقديمه برنامج “الحكاية” على قناة "إن بي سي مصر" إن "أوكرانيا لروسيا زي ليبيا لمصر".
وشدد عمرو أديب على أن "القوة العظمى في العالم الآن هي الصين وليست أمريكا"، قائلا: "كبير العالم دلوقتي اسمه الصين وليس أمريكا".