https://arabic.sputniknews.com/20220227/الخطوط-الجوية-الروسية-إيروفلوت-تعلق-جميع-رحلاتها-إلى-أوروبا-1059246948.html
الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" تعلق جميع رحلاتها إلى أوروبا
الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" تعلق جميع رحلاتها إلى أوروبا
أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، اليوم الأحد، تعليق جميع رحلاتها المتجهة إلى أوروبا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T21:26+0000
2022-02-27T21:26+0000
2022-02-27T21:42+0000
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روسيا
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سبوتنيك. وتأتي تلك الخطوة من الجانب الروسي بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إغلاق المجال الجوي لدول الاتحاد أمام عبور الطائرات الروسية، بالإضافة فرض عقوبات جديدة ضد ورسيا ودعم أوكرانيا بالسلاح.وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على إغلاق أجواء الاتحاد الأوروبي أمام الطائرات الروسية".وفي وقت سابق، أعلنت كل من بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك، أمس السبت، إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران المدنية الروسية المختلفة.وقالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، أمس السبت، إنها ستلغي جميع الرحلات الجوية إلى روسيا وستتوقف عن استخدام المجال الجوي الروسي خلال الأسبوع المقبل، بسبب تطورات الأحداث الجارية.في سياق متصل، قالت ليندا توماس جرينفيلد، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إنه سيتم عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتابعت المندوبة أن ذلك سيتم لأول مرة بسبب الوضع في أوكرانيا.وأكد مراسل "سبوتنيك" في منظمة الأمم المتحدة الأحد، أن مجلس الأمن الدولي قرر عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا، حيث من المقرر أن تنعقد الجلسة في غضون 24 ساعة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" تعلق جميع رحلاتها إلى أوروبا
21:26 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 21:42 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، اليوم الأحد، تعليق جميع رحلاتها المتجهة إلى أوروبا.
سبوتنيك
. وتأتي تلك الخطوة من الجانب الروسي بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إغلاق المجال الجوي لدول الاتحاد أمام عبور الطائرات الروسية، بالإضافة فرض عقوبات جديدة ضد ورسيا ودعم أوكرانيا بالسلاح.
وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على إغلاق أجواء الاتحاد الأوروبي أمام الطائرات الروسية".
وأضاف بوريل: "بفضل العقوبات الجديدة، سيتم تجميد حوالي نصف احتياطيات بنك روسيا، ويريد الاتحاد الأوروبي تعزيز القرار بشأن العقوبات الجديدة قبل بدء العمل غدا في البنوك المركزية".
وفي وقت سابق، أعلنت كل من بلغاريا وبولندا وجمهورية التشيك، أمس السبت، إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران المدنية الروسية المختلفة.
وقالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا
، أمس السبت، إنها ستلغي جميع الرحلات الجوية إلى روسيا وستتوقف عن استخدام المجال الجوي الروسي خلال الأسبوع المقبل، بسبب تطورات الأحداث الجارية.
في سياق متصل، قالت ليندا توماس جرينفيلد، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إنه سيتم عقد جلسة طارئة
للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتابعت المندوبة أن ذلك سيتم لأول مرة بسبب الوضع في أوكرانيا.
وأكد مراسل "سبوتنيك" في منظمة الأمم المتحدة الأحد، أن مجلس الأمن الدولي قرر عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا، حيث من المقرر أن تنعقد الجلسة في غضون 24 ساعة.