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https://arabic.sputniknews.com/20220227/الدفاع-الروسية-القوات-المسلحة-تدمر-مئات-الأهداف-العسكرية-الأوكرانية-وتتقدم-بسرعة-على-جبهات-مختلفة-1059214805.html
الدفاع الروسية: القوات المسلحة تدمر مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية وتتقدم بسرعة على جبهات مختلفة
الدفاع الروسية: القوات المسلحة تدمر مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية وتتقدم بسرعة على جبهات مختلفة
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي استهدف أكثر من 975 هدفا عسكريا أوكرانيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T06:40+0000
2022-02-27T06:40+0000
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روسيا
رصد عسكري
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ونقلت وكالة "سبوتنيك"عن كوناشينكوف الذي قال: "استهدفت القوات المسلحة الروسية 975 هدفاً تابعا للقوات العسكرية الأوكرانية ومنها 23 مركز قيادة واتصالات وثلاث رادارات، بالإضافة إلى 31 منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس 300" و"أوسا" وأنظمة "بوك"و 48 محطة رادار وثماني طائرات مقاتلة وسبع طائرات عمودية، كما استطاعت القوات المسلحة الروسية إسقاط 11 طائرة مسيرة". وأضاف كوناشينكوف قائلا: "ونجحت القوات العسكرية الروسية بتدمير 223 دبابة وعربة قتال مصفحة، و 28 طائرة مركونة و 39 منظومة إطلاق صواريخ مختلفة و 86 مدفع وهاون و 143 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".وفي السياق نفسه، أشار كوناشينكوف إلى أن الدعم المباشر من القوات المسلحة الروسية ساهم بتقدم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على عمق 52 كيلومترا إضافيا.كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أن مئات الجنود وعشرات الألوية العسكرية التابعة للجيش الأوكراني قررت الاستسلام وإلقاء السلاح في العديد من المناطق والمدن الأوكرانية.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: القوات المسلحة تدمر مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية وتتقدم بسرعة على جبهات مختلفة

06:40 GMT 27.02.2022
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الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy
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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي استهدف أكثر من 975 هدفا عسكريا أوكرانيا.
ونقلت وكالة "سبوتنيك"عن كوناشينكوف الذي قال: "استهدفت القوات المسلحة الروسية 975 هدفاً تابعا للقوات العسكرية الأوكرانية ومنها 23 مركز قيادة واتصالات وثلاث رادارات، بالإضافة إلى 31 منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس 300" و"أوسا" وأنظمة "بوك"و 48 محطة رادار وثماني طائرات مقاتلة وسبع طائرات عمودية، كما استطاعت القوات المسلحة الروسية إسقاط 11 طائرة مسيرة".
وأضاف كوناشينكوف قائلا: "ونجحت القوات العسكرية الروسية بتدمير 223 دبابة وعربة قتال مصفحة، و 28 طائرة مركونة و 39 منظومة إطلاق صواريخ مختلفة و 86 مدفع وهاون و 143 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".
وفي السياق نفسه، أشار كوناشينكوف إلى أن الدعم المباشر من القوات المسلحة الروسية ساهم بتقدم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على عمق 52 كيلومترا إضافيا.
كما أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أن مئات الجنود وعشرات الألوية العسكرية التابعة للجيش الأوكراني قررت الاستسلام وإلقاء السلاح في العديد من المناطق والمدن الأوكرانية.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس06:46 GMT
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