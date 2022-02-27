https://arabic.sputniknews.com/20220227/الرئيس-الإيراني-يعلن-استعداد-بلاده-لوضع-خطة-دبلوماسية-للمساعدة-في-إعادة-السلام-بأوكرانيا-1059242758.html

الرئيس الإيراني يعلن استعداد بلاده لوضع خطة دبلوماسية للمساعدة في إعادة السلام بأوكرانيا

الرئيس الإيراني يعلن استعداد بلاده لوضع خطة دبلوماسية للمساعدة في إعادة السلام بأوكرانيا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مساء اليوم الأحد، أن بلاده مستعدة للقيام بدورها بهدف إعادة السلام الى أوكرانيا، مشيرا إلى دعم كافة الجهود الدبلوماسية التي... 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T19:05+0000

2022-02-27T19:05+0000

2022-02-27T19:05+0000

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وقال رئيسي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني، إن "إيران وانطلاقا من ثوابتها على صعيد السياسة الخارجية، تخالف الهيمنة والاستسلام، وتدعم حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف، أن بلاده "تتفهم الهواجس الأمنية على مدى عقود من الزمن حيال مخطط التوسع الأطلسي، لكنها تؤكد في الوقت نفسه على احترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية لجميع دول العالم".وشدد على ضرورة الحفاظ على أرواح وممتلكات الرعايا الإيرانيين والمدنيين والاحتكام إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان، من جانب الأطراف كافة، موجها وزارة الخارجية والجهات المعنية في ايران، لأن تقوم باتخاذ ما يلزم للتسريع في وتيرة الإجراءات لحماية كافة الرعايا وخاصة طلاب الجامعات المقيمين في أوكرانيا.وشدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، في وقت سابق، على ضرورة الحوار والدبلوماسية لوقف الاشتباكات في أوكرانيا.وأشار جهرمي في تغريدة له على تويتر، إلى أن "الهواجس الأمنية بشأن العملية التصعيدية الاستفزازية لتمدد الناتو نحو الشرق، هي أمر قابل للتفهم بالنسبة لجميع الدول المستقلة والمعارضة للهيمنة الأمريكية، وفي ذات الوقت، من الضروري الالتزام بالقوانين الدولية والقوانين الإنسانية والاعتماد على الحوار والدبلوماسية لوقف الاشتباكات".من جهته، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، عن أسفه لبدء الأعمال العسكرية وتصاعد حدة الاشتباكات، مؤكدا قلق طهران العميق للتطورات في أوكرانيا.وأعرب المتحدث كذلك عن أسفه لاستمرار الإجراءات الاستفزازية من قبل حلف الناتو بقيادة واشنطن التي أفضت إلى وضع يضع منطقة أوراسيا على عتبة أزمة شاملة.وشدد على أن طهران تدعو طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار بهدف إجراء مفاوضات فورية تستهدف حلا سياسا، مذكرا بضرورة مراعاة القوانين الدولية وحقوق الإنسان في الاشتباكات العسكرية على نحو جاد.وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الهدف من العملية العسكرية الروسية هو منع عسكرة أوكرانيا لأن هذا يشكل تهديدًا للشعب الروسي.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول أن عدم عسكرة أوكرانيا يعني تصفية وتدمير جيشها: "هذا يعني تحييد القدرات العسكرية التي نمت بشكل كبير مؤخرًا بفضل المشاركات النشطة للدول الأجنبية".وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الغرب يتستر على النظام الأوكراني ويغض الطرف عن جرائم الحرب ضد السكان المدنيين، مشيرا إلى أن ممارسات كييف والدول الغربية هي ما أدت بأوكرانيا إلى هذه المأساة.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/إيران-تعلق-على--التطورات-الأخيرة-في-أوكرانيا-وتوجه-دعوة-إلى-جميع-الأطراف-1058981029.html

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