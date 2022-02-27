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السجن 10 سنوات بحق المدان بـ"سرقة رمال الكويت"
السجن 10 سنوات بحق المدان بـ"سرقة رمال الكويت"
قضت محكمة الاستئناف بالكويت، بتأييد حكم السجن 10 سنوات بحق المدان في القضية المعروفة بـ"سرقة رمال الكويت". 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T16:39+0000
2022-02-27T16:39+0000
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وقالت صحيفة "القبس" إن الحكم جاء بعد قيام المدان بتسليم نفسه ومطالبته بعدم عقابه، حيث رفضت محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدم به.وأوضحت الصحيفة أن المدان في القضية هو قيادي بلدية كان قد واجه اتهاما "بالتشوين والتزوير وتزوير كتاب منسوب للديوان الأميري الكويتي والتعدي على أرض زراعية بمساحة 282 الف متر مربع".وجاء حكم المحكمة بتأييد حبسه لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع العزل من الوظيفة، كما قضت بحبس المتهم الثاني وهو وافد، بالسجن 10 سنوات وحبس متهم ثالث 4 سنوات، فيما ألغت عقوبة حبس المتهمة الخامسة، وهي وافدة، وقضت مجددا لها بالبراءة.وكانت محكمة كويتية قد قضت، في يناير/كانون الثاني الماضي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سرقة الرمال" بالسجن لقيادي في البلدية وغرامة تاريخية في البلد.وقضت المحكمة بحبس وعزل قيادي في "البلدية" غيابيا لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبنفس الحكم على متهم آخر سوري الجنسية، محبوس على ذمة القضية التي أثارت جدلا كبيرا في الكويت.
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العالم العربي

السجن 10 سنوات بحق المدان بـ"سرقة رمال الكويت"

16:39 GMT 27.02.2022
© AP Photo / GUSTAVO FERRARIالشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية
الشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© AP Photo / GUSTAVO FERRARI
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قضت محكمة الاستئناف بالكويت، بتأييد حكم السجن 10 سنوات بحق المدان في القضية المعروفة بـ"سرقة رمال الكويت".
وقالت صحيفة "القبس" إن الحكم جاء بعد قيام المدان بتسليم نفسه ومطالبته بعدم عقابه، حيث رفضت محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدم به.
وأوضحت الصحيفة أن المدان في القضية هو قيادي بلدية كان قد واجه اتهاما "بالتشوين والتزوير وتزوير كتاب منسوب للديوان الأميري الكويتي والتعدي على أرض زراعية بمساحة 282 الف متر مربع".
وجاء حكم المحكمة بتأييد حبسه لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع العزل من الوظيفة، كما قضت بحبس المتهم الثاني وهو وافد، بالسجن 10 سنوات وحبس متهم ثالث 4 سنوات، فيما ألغت عقوبة حبس المتهمة الخامسة، وهي وافدة، وقضت مجددا لها بالبراءة.
وكانت محكمة كويتية قد قضت، في يناير/كانون الثاني الماضي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سرقة الرمال" بالسجن لقيادي في البلدية وغرامة تاريخية في البلد.
وقضت المحكمة بحبس وعزل قيادي في "البلدية" غيابيا لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبنفس الحكم على متهم آخر سوري الجنسية، محبوس على ذمة القضية التي أثارت جدلا كبيرا في الكويت.
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