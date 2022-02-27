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https://arabic.sputniknews.com/20220227/السفير-الروسي-لدى-لبنان-تصريحات-بيروت-حول-أوكرانيا-لا-يرقى-لمستوى-العلاقات-الثنائية-التاريخية-1059218323.html
السفير الروسي لدى لبنان: تصريحات بيروت حول أوكرانيا لا يرقى لمستوى العلاقات الثنائية التاريخية
السفير الروسي لدى لبنان: تصريحات بيروت حول أوكرانيا لا يرقى لمستوى العلاقات الثنائية التاريخية
أعلن السفير الروسي في بيروت، ألكسندر روداكوف، أن تصريح وزارة الخارجية اللبنانية بشأن الوضع في أوكرانيا لا يتوافق مع مستوى العلاقات الثنائية الودية مع روسيا،... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T09:52+0000
2022-02-27T09:52+0000
العالم العربي
لبنان
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وأعلن روداكوف، اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام العربية، أن تصريح وزارة الخارجية اللبنانية بشأن الوضع في أوكرانيا لا يتوافق مع مستوى العلاقات الثنائية الودية مع روسيا.وشدد روداكوف أن "دولة روسيا لا تنتهج سياسة عدائية تجاه أوكرانيا بل تمارس حقها المنصوص عليه في المادة 51 لميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حقها في حماية أمنها القومي والمواطنين الروس المقيمين بما في ذلك جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك".وأضاف روداكوف قائلا إن "موسكو تعارض بشكل قاطع استخدام البنية التحتية الأوكرانية لخلق تهديدات لنا من كتلة الناتو".وأدان لبنان في وقت سابق، ما وصفه بـ"اجتياح الأراضي الأوكرانية"، ودعا روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها.من جهتها، قالت السفارة الروسية في لبنان إنها فوجئت ببيان وزارة الخارجية اللبنانية الذي يندد بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأوضحت السفارة أن "بيان وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية أثار الدهشة لدينا بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفا ضد طرف آخر في هذه الأحداث، علمًا بأن روسيا لم توفر جهدا في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية".
لبنان
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العالم العربي, لبنان

السفير الروسي لدى لبنان: تصريحات بيروت حول أوكرانيا لا يرقى لمستوى العلاقات الثنائية التاريخية

09:52 GMT 27.02.2022
© Sputnik . Mikhael allaedineالسفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف
السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Sputnik . Mikhael allaedine
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أعلن السفير الروسي في بيروت، ألكسندر روداكوف، أن تصريح وزارة الخارجية اللبنانية بشأن الوضع في أوكرانيا لا يتوافق مع مستوى العلاقات الثنائية الودية مع روسيا، حيث دانت الخارجية اللبنانية تصرفات روسيا في أوكرانيا ووصفتها بـ "الغزو" وحثت موسكو على وقف الأعمال العدائية على الفور.
وأعلن روداكوف، اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام العربية، أن تصريح وزارة الخارجية اللبنانية بشأن الوضع في أوكرانيا لا يتوافق مع مستوى العلاقات الثنائية الودية مع روسيا.

وشدد روداكوف أن "دولة روسيا لا تنتهج سياسة عدائية تجاه أوكرانيا بل تمارس حقها المنصوص عليه في المادة 51 لميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حقها في حماية أمنها القومي والمواطنين الروس المقيمين بما في ذلك جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك".
وأضاف روداكوف قائلا إن "موسكو تعارض بشكل قاطع استخدام البنية التحتية الأوكرانية لخلق تهديدات لنا من كتلة الناتو".
وأدان لبنان في وقت سابق، ما وصفه بـ"اجتياح الأراضي الأوكرانية"، ودعا روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها.
من جهتها، قالت السفارة الروسية في لبنان إنها فوجئت ببيان وزارة الخارجية اللبنانية الذي يندد بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأوضحت السفارة أن "بيان وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية أثار الدهشة لدينا بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفا ضد طرف آخر في هذه الأحداث، علمًا بأن روسيا لم توفر جهدا في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية".
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