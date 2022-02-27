https://arabic.sputniknews.com/20220227/السلطات-السورية-توثق-تدمير-الطيران-الأمريكي-لـ-62-منزلا-في-مدنية-الحسكة-1059229491.html

السلطات السورية توثق تدمير الطيران الأمريكي لـ 62 منزلا في مدنية الحسكة الشهر الماضي

السلطات السورية توثق تدمير الطيران الأمريكي لـ 62 منزلا في مدنية الحسكة الشهر الماضي

وثقت السلطات السورية قيام الطيران الأمريكي بقصف وتدمير 62 منزلا في حي الزهور بمدينة الحسكة. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T14:20+0000

2022-02-27T14:20+0000

2022-02-27T14:24+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

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وحسب تصريحات لوكالة الأنباء السورية سانا، أكد مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة، إبراهيم خلف قيام المديرية بإجراء مسح كامل لـ "المناطق التي قصفها الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” الانفصالية في حيي الزهور وغويران بمدينة الحسكة خلال الفوضى التي حصلت في محيط سجن الثانوية الصناعية الشهر الماضي".وعن عدد المنازل التي تم تدميرها قال خلف: "عدد المنازل التي طالها قصف الاحتلال الأمريكي وتم الكشف عليها من قبل المديرية في حيي غويران والزهور بلغ 62 منزلاً منها 12 مدمرة جزئياً و 50 بشكل كامل".ونقلت الوكالة السورية عن مصادر محلية، أن "غالبية الأهالي الذين دمرت منازلهم اضطروا للنزوح إلى مراكز الإيواء وما زالوا مقيمين فيها".وطالب الأهالي بـ "ضرورة تدخل كل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لتوثيق انتهاكات ميليشيا قسد وممارساتها الإرهابية بحق أهالي حي غويران والعمل على تعويضهم وتوفير البدائل المناسبة لهم".وعلى إثر هذه الاشتباكات قام الطيران الحربي الأمريكي بتدمير عدد من المباني والمؤسسات في محيط سجن الصناعة بالحسكة، بالإضافة إلى قصف مبنى رئاسة فرع جامعة الفرات بالمدينة، وذلك بذريعة ملاحقة فارين من سجن الثانوية الصناعية.

https://arabic.sputniknews.com/20220202/توقف-الاشتباكات-يكشف-هول-التدمير-الذي-خلفته-الطائرات-الأمريكية-في-الحسكة-السورية-1057658805.html

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