https://arabic.sputniknews.com/20220227/الصين-تصف-نشاط-البحرية-الأمريكية-قرب-تايوان-بـالتصرف-الاستفزازي-1059219808.html
الصين تصف نشاط البحرية الأمريكية قرب تايوان بـ"التصرف الاستفزازي"
الصين تصف نشاط البحرية الأمريكية قرب تايوان بـ"التصرف الاستفزازي"
أبحرت سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان الذي عادة ما يخلق توترا بين الصين من جانب وبين الولايات المتحدة وتايوان من جانب آخر، في إطار ما أطلقت عليه واشنطن... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T10:53+0000
2022-02-27T10:53+0000
2022-02-27T10:53+0000
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
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وقال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية إن المدمرة "يو إس إس رالف جونسون" من طراز "أرلي بيرك" والتي تستخدم الصواريخ الموجهة كانت تنفذ عبورا "روتينيا" عبر المياه الدولية يوم السبت، بحسب "رويترز".وعلق المتحدث باسم الأسطول السابع نيكولاس لينغو في بيان: "عبور السفينة عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بحرية المحيطين الهندي والهادئ وفتحهما أمام الجميع. جيش الولايات المتحدة يطير ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".وراقبت قيادة المنطقة الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني عملية مرور السفينة الأمريكية، والتي وصفها متحدث القيادة في بيان بأنها "عمل استفزازي".فيما قالت وزارة الدفاع التايوانية إن السفينة أبحرت في اتجاه شمالي عبر المضيق، وإن قواتها راقبت مرورها ولم تلاحظ أي شيء خارج عن المألوف.تايوان حاليا في حالة تأهب قصوى، في ظل قلق من أن الصين قد تحاول الاستفادة من الوضع الجيوسياسي المضطرب في أوروبا لاتخاذ خطوة بشأن الجزيرة، رغم أن الحكومة لم تعلن عن أي مناورات صينية غير عادية.في العام الماضي، عبرت السفن الحربية الأمريكية المضيق بشكل شهري تقريبا. إبحار يوم السبت هو الأول منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.تعتبر الصين أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها أو سيادتها، ونفذت مهاما متكررة لسلاح الجو في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بالجزيرة على مدار العامين الماضيين، مما أثار غضب تايبيه.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/مع-انشغال-العالم-بأزمة-أوكرانيا-تايوان-تدعو-لليقظة-من-التحركات-الصينية----1059059365.html
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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
الصين تصف نشاط البحرية الأمريكية قرب تايوان بـ"التصرف الاستفزازي"
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أبحرت سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان الذي عادة ما يخلق توترا بين الصين من جانب وبين الولايات المتحدة وتايوان من جانب آخر، في إطار ما أطلقت عليه واشنطن "النشاط الروتيني" لكنه أثار استياء بكين الشديد.
وقال الأسطول السابع للبحرية الأمريكية إن المدمرة "يو إس إس رالف جونسون" من طراز "أرلي بيرك" والتي تستخدم الصواريخ الموجهة كانت تنفذ عبورا "روتينيا" عبر المياه الدولية
يوم السبت، بحسب "رويترز".
وعلق المتحدث باسم الأسطول السابع نيكولاس لينغو في بيان: "عبور السفينة عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بحرية المحيطين الهندي والهادئ وفتحهما أمام الجميع. جيش الولايات المتحدة يطير ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".
وراقبت قيادة المنطقة الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني عملية مرور السفينة الأمريكية، والتي وصفها متحدث القيادة في بيان بأنها "عمل استفزازي".
فيما قالت وزارة الدفاع التايوانية إن السفينة
أبحرت في اتجاه شمالي عبر المضيق، وإن قواتها راقبت مرورها ولم تلاحظ أي شيء خارج عن المألوف.
تايوان حاليا في حالة تأهب قصوى، في ظل قلق من أن الصين قد تحاول الاستفادة من الوضع الجيوسياسي المضطرب
في أوروبا لاتخاذ خطوة بشأن الجزيرة، رغم أن الحكومة لم تعلن عن أي مناورات صينية غير عادية.
في العام الماضي، عبرت السفن الحربية الأمريكية المضيق بشكل شهري تقريبا. إبحار يوم السبت هو الأول منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.
تعتبر الصين أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها أو سيادتها، ونفذت مهاما متكررة لسلاح الجو في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بالجزيرة على مدار العامين الماضيين، مما أثار غضب تايبيه.