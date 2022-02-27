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https://arabic.sputniknews.com/20220227/الفاتيكان-البابا-لن-يحضر-اجتماعات-هامة-بسبب-مرضه-1059220459.html
الفاتيكان: البابا لن يحضر اجتماعات هامة بسبب مرضه
الفاتيكان: البابا لن يحضر اجتماعات هامة بسبب مرضه
أكد الفاتيكان أن البابا فرنسيس لن يحضر اجتماعات هامة مقررة اليوم، وفي الثاني من مارس بسبب حالته الصحية. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T10:51+0000
2022-02-27T10:51+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
مسيحيين
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وحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية فإن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أكدت أن "البابا فرنسيس لن يتوجه اليوم إلى فلورنس ليشارك في لقاء أساقفة ورؤساء بلديات المتوسط، كما لن يرأس الاحتفالات برتبة أربعاء الرماد، في الثاني من آذار مارس المقبل، نظرا لإصابته بألم حاد في الركبة".وقالت: "الألم الذي يعاني منه البابا يحتم عليه الاستراحة والحد من نشاطاته قدر المستطاع، ما يحول دون سفره"، لافتة إلى أنه "كان من المرتقب أن يتوجه إلى فلورنس ليلتقي الأساقفة ورؤساء البلديات، وعائلات من المهاجرين واللاجئين، قبل أن يختتم الحدث بالاحتفال بالقداس الإلهي وتلاوة صلاة التبشير الملائكي".وكان البابا فرنسيس قد توجه بنفسه إلى السفارة الروسية في الفاتيكان، أول أمس الجمعة، في خروج غير مسبوق عن البروتوكول الدبلوماسي، حيث أكد المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، أن البابا أمضى نحو 30 دقيقة في السفارة القريبة من الفاتيكان.وفي حين أكد بروني أن البابا "ذهب للتعبير عن قلقه بشأن الحرب"، لم يعلق على تقارير إعلامية تشير إلى أن البابا عرض وساطة الفاتيكان، لفت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يذهب فيها البابا إلى سفارة للتحدث مع سفير في وقت النزاع.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/البابا-عن-أوكرانيا-أعهد-بكل-جهد-من-أجل-السلام-إلى-شفاعة-العذراء-1058492642.html
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, مسيحيين

الفاتيكان: البابا لن يحضر اجتماعات هامة بسبب مرضه

10:51 GMT 27.02.2022
© REUTERS / Remo Casilliبابا فرانسيسك، بابا الفاتيكان، في سلوفاكيا، 13 سبتمبر 2021
بابا فرانسيسك، بابا الفاتيكان، في سلوفاكيا، 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Remo Casilli
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أكد الفاتيكان أن البابا فرنسيس لن يحضر اجتماعات هامة مقررة اليوم، وفي الثاني من مارس بسبب حالته الصحية.
وحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية فإن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أكدت أن "البابا فرنسيس لن يتوجه اليوم إلى فلورنس ليشارك في لقاء أساقفة ورؤساء بلديات المتوسط، كما لن يرأس الاحتفالات برتبة أربعاء الرماد، في الثاني من آذار مارس المقبل، نظرا لإصابته بألم حاد في الركبة".
البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان أثناء زيارته إلى العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
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وقالت: "الألم الذي يعاني منه البابا يحتم عليه الاستراحة والحد من نشاطاته قدر المستطاع، ما يحول دون سفره"، لافتة إلى أنه "كان من المرتقب أن يتوجه إلى فلورنس ليلتقي الأساقفة ورؤساء البلديات، وعائلات من المهاجرين واللاجئين، قبل أن يختتم الحدث بالاحتفال بالقداس الإلهي وتلاوة صلاة التبشير الملائكي".

يشار إلى أن البابا شجع كثيرا على عقد هذا الاجتماع الخاص برؤساء بلديات البحر الأبيض المتوسط من مختلف الطوائف، وهو ما يعين ان غيابه عنه يأتي على غير رغبته.

وكان البابا فرنسيس قد توجه بنفسه إلى السفارة الروسية في الفاتيكان، أول أمس الجمعة، في خروج غير مسبوق عن البروتوكول الدبلوماسي، حيث أكد المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، أن البابا أمضى نحو 30 دقيقة في السفارة القريبة من الفاتيكان.
وفي حين أكد بروني أن البابا "ذهب للتعبير عن قلقه بشأن الحرب"، لم يعلق على تقارير إعلامية تشير إلى أن البابا عرض وساطة الفاتيكان، لفت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يذهب فيها البابا إلى سفارة للتحدث مع سفير في وقت النزاع.
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