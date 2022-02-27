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https://arabic.sputniknews.com/20220227/الكابينيت-الإسرائيلي-يعقد-جلسة-طارئة-لمناقشة-تداعيات-الأزمة-في-أوكرانيا-1059221666.html
"الكابينيت" الإسرائيلي يعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الأزمة في أوكرانيا
"الكابينيت" الإسرائيلي يعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الأزمة في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" سيعقد اجتماعا طارئا له، اليوم، لبحث تداعيات الأزمة في أوكرانيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T11:22+0000
2022-02-27T11:22+0000
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أخبار أوكرانيا
روسيا
فلاديمير بوتين
إسرائيل
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وأفاد الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الأحد، بأن المجلس الأمني الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية المصغرة ستجتمع، في وقت لاحق من مساء اليوم، من أجل مناقشة الأزمة في أوكرانيا، وهو ما دعا له رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بينيت في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية، أنه خلال اليومين المقبلين ستصل إلى أوكرانيا طائرة تحمل 100 طن من المعدات والمساعدات الإنسانية الإسرائيلية.وأكدت أن المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا تشمل أجهزة تنقية المياه ومعدات طبية وبطانيات وخيام وأدوية، وغيرها من المعدات التي يمكن أن تساعد المواطنين المتواجدين خارج المنزل أثناء الطقس البارد.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
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أخبار أوكرانيا, روسيا, فلاديمير بوتين, إسرائيل

"الكابينيت" الإسرائيلي يعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الأزمة في أوكرانيا

11:22 GMT 27.02.2022
© REUTERS / NIR ELIASرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / NIR ELIAS
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" سيعقد اجتماعا طارئا له، اليوم، لبحث تداعيات الأزمة في أوكرانيا.
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الأحد، بأن المجلس الأمني الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية المصغرة ستجتمع، في وقت لاحق من مساء اليوم، من أجل مناقشة الأزمة في أوكرانيا، وهو ما دعا له رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بينيت في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية، أنه خلال اليومين المقبلين ستصل إلى أوكرانيا طائرة تحمل 100 طن من المعدات والمساعدات الإنسانية الإسرائيلية.
وأكدت أن المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا تشمل أجهزة تنقية المياه ومعدات طبية وبطانيات وخيام وأدوية، وغيرها من المعدات التي يمكن أن تساعد المواطنين المتواجدين خارج المنزل أثناء الطقس البارد.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
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