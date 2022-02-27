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https://arabic.sputniknews.com/20220227/الكرملين-الوفد-الروسي-يصل-إلى-بيلاروسيا-لإجراء-المفاوضات-مع-الأوكرانيين-1059215554.html
الكرملين: الوفد الروسي يصل إلى بيلاروسيا لإجراء المفاوضات مع الأوكرانيين.. وزيلينسكي يعلق
الكرملين: الوفد الروسي يصل إلى بيلاروسيا لإجراء المفاوضات مع الأوكرانيين.. وزيلينسكي يعلق
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد أن الوفد التابع لروسيا وصل إلى بيلاروسيا لإجراء المفاوضات مع أوكرانيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T07:17+0000
2022-02-27T07:41+0000
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روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين إن "الوفد الروسي وصل إلى بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا".وأضاف بيسكوف قائلا: "يتكون الوفد الروسي ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والإدارات الأخرى، بما في ذلك الرئاسة".وتابع بيسكوف قائلا: "هذه المفاوضات ستكون في مدينة غوميل".وفي السياق نفسه، علق الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على خبر وصول الوفد الروسي إلى بيلاروسيا قائلا " وارسو وبودابست واسطنبول وباكو، ولكن ليس مينسك وليس أراضي بيلاروسيا يمكن أن تصبح منصة".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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العالم, روسيا

الكرملين: الوفد الروسي يصل إلى بيلاروسيا لإجراء المفاوضات مع الأوكرانيين.. وزيلينسكي يعلق

07:17 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 07:41 GMT 27.02.2022)
© Sputnik . Maksim Blinovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد أن الوفد التابع لروسيا وصل إلى بيلاروسيا لإجراء المفاوضات مع أوكرانيا.
وقال بيسكوف للصحفيين إن "الوفد الروسي وصل إلى بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا".
وأضاف بيسكوف قائلا: "يتكون الوفد الروسي ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والإدارات الأخرى، بما في ذلك الرئاسة".
وتابع بيسكوف قائلا: "هذه المفاوضات ستكون في مدينة غوميل".
وفي السياق نفسه، علق الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على خبر وصول الوفد الروسي إلى بيلاروسيا قائلا " وارسو وبودابست واسطنبول وباكو، ولكن ليس مينسك وليس أراضي بيلاروسيا يمكن أن تصبح منصة".
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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