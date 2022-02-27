https://arabic.sputniknews.com/20220227/المفوضية-الأوروبية-تقترح-حظر-وكالة-سبوتنيك-وتلفزيون-آر-تي-1059236853.html
المفوضية الأوروبية تقترح حظر وكالة "سبوتنيك" وتلفزيون "آر تي"
المفوضية الأوروبية تقترح حظر وكالة "سبوتنيك" وتلفزيون "آر تي"
اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، حظر وكالة "سبوتنيك" وتلفزيون "آر تي" الروسيتين والشركات التابعة لهما في الاتحاد الأوروبي. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T16:44+0000
2022-02-27T16:44+0000
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روسيا, العالم
المفوضية الأوروبية تقترح حظر وكالة "سبوتنيك" وتلفزيون "آر تي"
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اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، حظر وكالة "سبوتنيك" وتلفزيون "آر تي" الروسيتين والشركات التابعة لهما في الاتحاد الأوروبي.