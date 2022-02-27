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https://arabic.sputniknews.com/20220227/المفوضية-الأوروبية-تقترح-حظر-وكالة-سبوتنيك-وتلفزيون-آر-تي-1059236853.html
المفوضية الأوروبية تقترح حظر وكالة "سبوتنيك" وتلفزيون "آر تي"
المفوضية الأوروبية تقترح حظر وكالة "سبوتنيك" وتلفزيون "آر تي"
اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، حظر وكالة "سبوتنيك" وتلفزيون "آر تي" الروسيتين والشركات التابعة لهما في الاتحاد الأوروبي. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T16:44+0000
2022-02-27T16:44+0000
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المفوضية الأوروبية تقترح حظر وكالة "سبوتنيك" وتلفزيون "آر تي"

16:44 GMT 27.02.2022
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اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، حظر وكالة "سبوتنيك" وتلفزيون "آر تي" الروسيتين والشركات التابعة لهما في الاتحاد الأوروبي.
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Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس17:04 GMT
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