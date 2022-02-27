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الملك سلمان يمنح 148 مواطنا وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة
الملك سلمان يمنح 148 مواطنا وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة
وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على منح 148 مواطنا تبرعوا بأعضائهم، وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T14:39+0000
2022-02-27T14:39+0000
أخبار السعودية اليوم
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر موافقته على منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لـ 148 مواطناً، وذلك لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة".وكان الملك سلمان أصدر الأربعاء الماضي، أمرا ملكيا بشأن قضاة ديوان المظالم، بأن تتم ترقية وتعيين 15 قاضيا.وأوضح رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ خالد بن محمد اليوسف، أن "الأمر الملكي تضمن ترقية خمسة قضاة إلى درجة (رئيس محكمة استئناف) وترقية أربعة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/ب) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي/أ) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (ملازم قضائي)".ولفت اليوسف، إلى أن "قيادة المملكة تولي عناية واهتماما بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم، سعيًا إلى ما يتحقق به من صيانة الحقوق ورد المظالم".
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أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الملك سلمان يمنح 148 مواطنا وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة

14:39 GMT 27.02.2022
© REUTERS / BANDER ALGALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / BANDER ALGALOUD
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وافق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على منح 148 مواطنا تبرعوا بأعضائهم، وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية- واس، بأن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر موافقته على منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لـ 148 مواطناً، وذلك لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة".
وكان الملك سلمان أصدر الأربعاء الماضي، أمرا ملكيا بشأن قضاة ديوان المظالم، بأن تتم ترقية وتعيين 15 قاضيا.
وأوضح رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ خالد بن محمد اليوسف، أن "الأمر الملكي تضمن ترقية خمسة قضاة إلى درجة (رئيس محكمة استئناف) وترقية أربعة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/ب) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي/أ) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (ملازم قضائي)".
ولفت اليوسف، إلى أن "قيادة المملكة تولي عناية واهتماما بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم، سعيًا إلى ما يتحقق به من صيانة الحقوق ورد المظالم".
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