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موسكو تعلن عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الروسية بأوكرانيا
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https://arabic.sputniknews.com/20220227/الناتو-نرسل-المزيد-من-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-وندعم-انضمامها-إلى-الحلف-1059234107.html
الناتو: نرسل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا وندعم انضمامها إلى الحلف
الناتو: نرسل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا وندعم انضمامها إلى الحلف
كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الأحد، عن زيادة "الناتو" لشحناته المرسلة إلى أوكرانيا من الأنظمة المضادة للدبابات والمضادة للطائرات... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T15:58+0000
2022-02-27T15:58+0000
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الناتو
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واشنطن- سبوتنيك. وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "نحن نزيد من (المساعدة) بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، والمزيد من الأنظمة المضادة للدبابات، والذخيرة، ونفعل ذلك من أجل مساعدة أوكرانيا على التمسك بحقها في الدفاع عن النفس".ومع ذلك أضاف ستولتنبرغ، أن "الناتو" لا يرى روسيا على أنها تهديد وشيك لأمن الكتلة، لكنه أشار إلى أن تصرفات موسكو أصبحت أكثر "عدوانية" بشكل ملحوظ. وتابع أن هذه التصرفات "تتعارض مع القيم الأساسية لأمننا عندما تستخدم القوة ضد أوكرانيا، وأيضا تهدد التوازن"، على حد تعبيره.وأشار إلى أن "الناتو" لا يزال يدعم تطلع أوكرانيا إلى أن تصبح عضوا، لكن لا يمكن اتخاذ القرار إلا بتوافق جميع الدول الثلاثين. وشدد كذلك على أنه يتعين على روسيا أن تضع في اعتبارها أن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرير ما إذا كانت تريد الانضمام إلى الكتلة أم لا.من جانبها قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الأحد، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما لم تتوقف، قد تؤدي في النهاية إلى صراع مع "الناتو"، مضيفة أن دول البلطيق وبولندا ومولدوفا ستكون مهددة.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير/ شباط الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا صرحت بأنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/حلف-الناتو-يعلن-تفعيل-قوة-الرد-لأول-مرة-في-تاريخه-1059168225.html
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الطاقة-الذرية-تكذب-رواية-كييف-حول-تشيرنوبيل-بعد-سيطرة-القوات-الروسية-عليها-1059164118.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك, الناتو

الناتو: نرسل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا وندعم انضمامها إلى الحلف

15:58 GMT 27.02.2022
© Photo / MoD/Crown copyright 2015 منظومة صواريخ جافلين
منظومة صواريخ جافلين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Photo / MoD/Crown copyright 2015
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كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الأحد، عن زيادة "الناتو" لشحناته المرسلة إلى أوكرانيا من الأنظمة المضادة للدبابات والمضادة للطائرات والذخيرة، مبديا تأييده لانضمام كييف إلى الحلف.
واشنطن- سبوتنيك. وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "نحن نزيد من (المساعدة) بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، والمزيد من الأنظمة المضادة للدبابات، والذخيرة، ونفعل ذلك من أجل مساعدة أوكرانيا على التمسك بحقها في الدفاع عن النفس".
ومع ذلك أضاف ستولتنبرغ، أن "الناتو" لا يرى روسيا على أنها تهديد وشيك لأمن الكتلة، لكنه أشار إلى أن تصرفات موسكو أصبحت أكثر "عدوانية" بشكل ملحوظ. وتابع أن هذه التصرفات "تتعارض مع القيم الأساسية لأمننا عندما تستخدم القوة ضد أوكرانيا، وأيضا تهدد التوازن"، على حد تعبيره.
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وأشار إلى أن "الناتو" لا يزال يدعم تطلع أوكرانيا إلى أن تصبح عضوا، لكن لا يمكن اتخاذ القرار إلا بتوافق جميع الدول الثلاثين. وشدد كذلك على أنه يتعين على روسيا أن تضع في اعتبارها أن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرير ما إذا كانت تريد الانضمام إلى الكتلة أم لا.
من جانبها قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الأحد، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما لم تتوقف، قد تؤدي في النهاية إلى صراع مع "الناتو"، مضيفة أن دول البلطيق وبولندا ومولدوفا ستكون مهددة.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير/ شباط الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا صرحت بأنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.
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Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس17:04 GMT
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