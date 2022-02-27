https://arabic.sputniknews.com/20220227/الوفد-الروسي-يكشف-عن-المهلة-التي-أعطاها-للوفد-الأوكراني-للرد-بشأن-المفاوضات-1059217668.html
الوفد الروسي يكشف عن المهلة التي أعطاها للوفد الأوكراني للرد بشأن المفاوضات
الوفد الروسي يكشف عن المهلة التي أعطاها للوفد الأوكراني للرد بشأن المفاوضات
قال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، إن ممثلي روسيا سينتظرون رد أوكرانيا على الاجتماع في غوميل حتى الساعة 15:00. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T09:36+0000
2022-02-27T09:36+0000
2022-02-27T09:36+0000
روسيا
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وأضاف: "نقترح بهدوء ما يلي: حتى الساعة 15:00، نحن هنا وننتظر رد الجانب الأوكراني لتأكيد قرارهم الخاص بالمفاوضات في غوميل. بمجرد استلامنا هذا التأكيد، سننتقل على الفور إلى هناك ونلتقي بزملائنا في المفاوضات".وأضاف: "نحن من أجل السلام. في حالة رفض التفاوض ستكون المسؤولية كاملة عن إراقة الدماء على الجانب الأوكراني. لكننا هنا حتى الساعة 15:00 في انتظار الرد من الجانب الأوكراني".بالإضافة إلى ميدينسكي، يضم الوفد مسؤولين رفيعي المستوى على مستوى نواب وزير الدفاع ووزارة الخارجية والسفير الروسي في بيلاروسيا بوريس غريزلوف ورئيس اللجنة الدولية لمجلس دوما الدولة ليونيد سلوتسكي.في وقت سابق اليوم وصل المفاوضون الروس إلى بيلاروسيا. بدوره، رفض رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي مشاركة ممثلي كييف في المفاوضات في بيلاروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/بيسكوف-تم-اختيار-غوميل-البيلاروسية-كمكان-للمفاوضات-مع-الجانب-الأوكراني-من-قبل-كييف--1059216556.html
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روسيا
الوفد الروسي يكشف عن المهلة التي أعطاها للوفد الأوكراني للرد بشأن المفاوضات
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قال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، إن ممثلي روسيا سينتظرون رد أوكرانيا على الاجتماع في غوميل حتى الساعة 15:00.
وأضاف: "نقترح بهدوء ما يلي: حتى الساعة 15:00، نحن هنا وننتظر رد الجانب الأوكراني لتأكيد قرارهم الخاص بالمفاوضات في غوميل. بمجرد استلامنا هذا التأكيد، سننتقل على الفور إلى هناك ونلتقي بزملائنا في المفاوضات".
وأضاف: "نحن من أجل السلام. في حالة رفض التفاوض ستكون المسؤولية كاملة عن إراقة الدماء على الجانب الأوكراني. لكننا هنا حتى الساعة 15:00 في انتظار الرد من الجانب الأوكراني".
بالإضافة إلى ميدينسكي، يضم الوفد مسؤولين رفيعي المستوى على مستوى نواب وزير الدفاع ووزارة الخارجية والسفير الروسي في بيلاروسيا بوريس غريزلوف ورئيس اللجنة الدولية لمجلس دوما الدولة ليونيد سلوتسكي.
في وقت سابق اليوم وصل المفاوضون الروس إلى بيلاروسيا. بدوره، رفض رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي مشاركة ممثلي كييف في المفاوضات في بيلاروسيا.