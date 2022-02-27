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وكالة: الوفد الأوكراني يتوجه إلى مدينة غوميل البيلاروسية لإجراء المفاوضات مع روسيا
- سبوتنيك عربي, 1920
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انتهاء المهلة التي أعلنها الوفد الروسي لانتظار المفاوضات مع الجانب الأوكراني في بيلاروسيا
انتهاء المهلة التي أعلنها الوفد الروسي لانتظار المفاوضات مع الجانب الأوكراني في بيلاروسيا
انتهت المهلة التي حددها الوفد الروسي المفاوض الذي وصل بيلاروسيا من أجل بدء مفاوضات مع الجانب الأوكراني في غوميل البيلاروسية. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T12:42+0000
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وانتهى وقت المهلة التي حددها الوفد الروسي والتي حددها رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، والذي أكد أن الوفد سينتظر رد أوكرانيا على الاجتماع حتى الساعة 15:00 في غوميل البيلاروسية.وكان رئيس الوفد الروسي قد قال في وقت سابق: "نقترح بهدوء ما يلي: حتى الساعة 15:00، نحن هنا وننتظر رد الجانب الأوكراني لتأكيد قرارهم الخاص بالمفاوضات في غوميل. بمجرد استلامنا هذا التأكيد، سننتقل على الفور إلى هناك ونلتقي بزملائنا في المفاوضات"."نحن من أجل السلام. في حالة رفض التفاوض ستكون المسؤولية كاملة عن إراقة الدماء على الجانب الأوكراني. لكننا هنا حتى الساعة 15:00 في انتظار الرد من الجانب الأوكراني".الجدير بالذكر أن الوفد الروسي وصل إلى ميدينسكي، يضم مسؤولين رفيعي المستوى على مستوى نواب وزير الدفاع ووزارة الخارجية والسفير الروسي في بيلاروسيا بوريس غريزلوف ورئيس اللجنة الدولية لمجلس دوما الدولة ليونيد سلوتسكي.في وقت سابق اليوم وصل المفاوضون الروس إلى بيلاروسيا. بدوره رفض رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي مشاركة ممثلي كييف في المفاوضات في بيلاروسيا.
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انتهاء المهلة التي أعلنها الوفد الروسي لانتظار المفاوضات مع الجانب الأوكراني في بيلاروسيا

12:42 GMT 27.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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انتهت المهلة التي حددها الوفد الروسي المفاوض الذي وصل بيلاروسيا من أجل بدء مفاوضات مع الجانب الأوكراني في غوميل البيلاروسية.
وانتهى وقت المهلة التي حددها الوفد الروسي والتي حددها رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، والذي أكد أن الوفد سينتظر رد أوكرانيا على الاجتماع حتى الساعة 15:00 في غوميل البيلاروسية.

وعلى الرغم من انتهاء المدة المحددة، فقد أفادت وكالات بأن "الوفد الأوكراني يتوجه إلى مدينة غوميل البيلاروسية لإجراء المفاوضات مع روسيا".

وكان رئيس الوفد الروسي قد قال في وقت سابق: "نقترح بهدوء ما يلي: حتى الساعة 15:00، نحن هنا وننتظر رد الجانب الأوكراني لتأكيد قرارهم الخاص بالمفاوضات في غوميل. بمجرد استلامنا هذا التأكيد، سننتقل على الفور إلى هناك ونلتقي بزملائنا في المفاوضات".
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"نحن من أجل السلام. في حالة رفض التفاوض ستكون المسؤولية كاملة عن إراقة الدماء على الجانب الأوكراني. لكننا هنا حتى الساعة 15:00 في انتظار الرد من الجانب الأوكراني".
الجدير بالذكر أن الوفد الروسي وصل إلى ميدينسكي، يضم مسؤولين رفيعي المستوى على مستوى نواب وزير الدفاع ووزارة الخارجية والسفير الروسي في بيلاروسيا بوريس غريزلوف ورئيس اللجنة الدولية لمجلس دوما الدولة ليونيد سلوتسكي.
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