https://arabic.sputniknews.com/20220227/برلمانيون-الخارجية-الليبية-حاولت-استمالة-واشنطن-لدعم-استمرار-حكومة-الدبيبة-1059236906.html

برلمانيون: الخارجية الليبية حاولت استمالة واشنطن لدعم استمرار "حكومة الدبيبة"

برلمانيون: الخارجية الليبية حاولت استمالة واشنطن لدعم استمرار "حكومة الدبيبة"

قال برلمانيون ليبيون إن حكومة "تسيير الأعمال" سعت لاستمالة واشنطن والغرب من أجل دعم استمرارها من خلال التصريحات الأخيرة. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T16:46+0000

2022-02-27T16:46+0000

2022-02-27T16:46+0000

أخبار ليبيا اليوم

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ولم يستبعد النواب حدوث توترات أو اشتباكات في العاصمة طرابلس في الفترة المقبلة، لكنهم وصوفوها بـ "المحدودة" حال حدوثها، ورأوا أن الاصطفافات الحالية يمكن أن تتغير عقب منح حكومة باشاغا الثقة.وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أعربت عن رفضها اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، الثلاثاء الماضي، بحسب بيانها الرسمي.شددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز على ضرورة الحفاظ على الهدوء ودعم التوافق السياسي وإعلاء مصلحة جميع الليبيين، أمس على حسابها بموقع تويتر.من ناحيته قال عضو المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، إن الأزمة في ليبيا سياسية بامتياز وإن كان لها أبعاد أمنية واقتصادية، وأن ما يحدث الآن هو فصل جديد لهذه المشكلة المستمرة منذ عقد.وأشار إلى تزايد الاصطفاف في الوقت الراهن، في ظل استبعاد المواجهة العسكرية لعدة اعتبارات محلية ودولية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المواقف السياسية الأخيرة لحكومة الدبيبة تجاه الأزمة في أوكرانيا لا يؤثر في موقف واشنطن تجاه الأزمة الليبية، خاصة أن موقفها يشوبه الكثير من الغموض، وأنها تعمل حتى الآن عن طريق الوكلاء.في الإطار قال عضو البرلمان الليبي علي الصول، إن فتحي باشاغا يعرض التشكيلة الوزارية خلال الأسبوع الجاري لمنحها الثقة ومباشرة عملها.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أنظار العالم تتابع ما يحدث في أوكرانيا، إلا أن أمريكا والغرب يتابعون ما في يحدث في ليبيا من خلال الحلفاء في الداخل الليبي والمنطقة.بشأن دعوة وليامز لتجنب العنف أوضح الصول أنها دائما ما تدعو لتجنب العنف، وأنها طلبت حضور جلسة منح الثقة.ويرى الصول بأن القرار الذي اتخذه البرلمان هو ليبي، وأن الحكومة ستسلم مهامها في العاصمة طرابلس، دون وقوع عنف مفرط.وأشار إلى أن التصريحات الأخيرة للخارجية الليبية "هي استمالة للغرب وأمريكا لدعم حكومة تصريف الأعمال بالاستمرار في المشهد".ووصف البرلماني الليبي السياسية الخارجية لحكومة تسيير الأعمال بـ "الفاشلة"، وأن التصريحات الأخيرة للخارجية الليبية عكست ذلك الفشل بامتياز على حد قوله.وكشف النائب عن اتصالات جرت بين بعض أعضاء الحكومة ورئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا من أجل تسليم مهامهم عقب منح الثقة.وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية .

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