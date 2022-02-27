https://arabic.sputniknews.com/20220227/بريطانيا-الوضع-في-أوكرانيا-قد-ينتهي-بصراع-مع-حلف-الناتو-1059220328.html

بريطانيا: الوضع في أوكرانيا قد ينتهي بصراع مع حلف "الناتو"

بريطانيا: الوضع في أوكرانيا قد ينتهي بصراع مع حلف "الناتو"

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الأحد، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما لم تتوقف، قد تؤدي في النهاية إلى صراع مع "الناتو". 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T10:49+0000

2022-02-27T10:49+0000

2022-02-27T10:49+0000

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موسكو - سبوتنيك. وأخبرت تروس شبكة "سكاي نيوز": "إذا لم نوقف بوتين في أوكرانيا، فسنرى آخرين يتعرضون للتهديد - دول البلطيق، وبولندا، ومولدوفا، وقد ينتهي بهم الأمر في صراع مع الناتو".وبحسب تروس، ستكون هناك "تكلفة اقتصادية هنا في بريطانيا" بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، لكن الناس يفهمون سبب الحاجة إلى هذه العقوبات.وأضافت كبيرة الدبلوماسيين البريطانيين: "أعتقد اعتقادا راسخا أن الشعب البريطاني يتفهم الثمن الذي سندفعه إذا لم نقف في وجه بوتين الآن".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير/شباط الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تؤكد أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220225/حلف-الناتو-يعلن-تفعيل-قوة-الرد-لأول-مرة-في-تاريخه-1059168225.html

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