عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/بريطانيا-الوضع-في-أوكرانيا-قد-ينتهي-بصراع-مع-حلف-الناتو-1059220328.html
بريطانيا: الوضع في أوكرانيا قد ينتهي بصراع مع حلف "الناتو"
بريطانيا: الوضع في أوكرانيا قد ينتهي بصراع مع حلف "الناتو"
قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الأحد، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما لم تتوقف، قد تؤدي في النهاية إلى صراع مع "الناتو". 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T10:49+0000
2022-02-27T10:49+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059129675_0:104:2185:1333_1920x0_80_0_0_262ee360a8d6daccde6d3fc7699ef7a6.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأخبرت تروس شبكة "سكاي نيوز": "إذا لم نوقف بوتين في أوكرانيا، فسنرى آخرين يتعرضون للتهديد - دول البلطيق، وبولندا، ومولدوفا، وقد ينتهي بهم الأمر في صراع مع الناتو".وبحسب تروس، ستكون هناك "تكلفة اقتصادية هنا في بريطانيا" بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، لكن الناس يفهمون سبب الحاجة إلى هذه العقوبات.وأضافت كبيرة الدبلوماسيين البريطانيين: "أعتقد اعتقادا راسخا أن الشعب البريطاني يتفهم الثمن الذي سندفعه إذا لم نقف في وجه بوتين الآن".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير/شباط الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تؤكد أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/حلف-الناتو-يعلن-تفعيل-قوة-الرد-لأول-مرة-في-تاريخه-1059168225.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1059129675_135:0:2051:1437_1920x0_80_0_0_2fd30b6e5bbdd6a0800b5e5b022f5cd0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, بريطانيا

بريطانيا: الوضع في أوكرانيا قد ينتهي بصراع مع حلف "الناتو"

10:49 GMT 27.02.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الأحد، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما لم تتوقف، قد تؤدي في النهاية إلى صراع مع "الناتو".
موسكو - سبوتنيك. وأخبرت تروس شبكة "سكاي نيوز": "إذا لم نوقف بوتين في أوكرانيا، فسنرى آخرين يتعرضون للتهديد - دول البلطيق، وبولندا، ومولدوفا، وقد ينتهي بهم الأمر في صراع مع الناتو".
وبحسب تروس، ستكون هناك "تكلفة اقتصادية هنا في بريطانيا" بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، لكن الناس يفهمون سبب الحاجة إلى هذه العقوبات.
وأضافت كبيرة الدبلوماسيين البريطانيين: "أعتقد اعتقادا راسخا أن الشعب البريطاني يتفهم الثمن الذي سندفعه إذا لم نقف في وجه بوتين الآن".
جنود القوات الأمريكية ينتظرون الانتشار في أوروبا، على حدود روسيا و أوكرانيا، ولاية كارولينا، الولايات المتحدة 14 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
حلف "الناتو" يعلن تفعيل "قوة الرد" لأول مرة في تاريخه
25 فبراير, 21:24 GMT
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الجمعة 25 فبراير/شباط الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تؤكد أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس10:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала