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بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول الناتو
بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول الناتو
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أوامر للقيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T13:17+0000
2022-02-27T13:28+0000
روسيا
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وقال بوتين: "الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولون بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا."أجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي لبحث الوضع في أوكرانيا.علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، على الأحداث الأخيرة في جميع أنحاء أوكرانيا، ملمحًا إلى مسؤولية واشنطن عما يحدث.ونشر الدبلوماسي رسما كاريكاتوريا على تويتر للعم سام، الذي يرمز للولايات المتحدة، وهو يصب البنزين حول لافتة عليها كلمة "أوكرانيا" وتسآل: "لماذا لا تفعل الصين المزيد لإخماد الحريق؟".وتابع: "يجب على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها من بدأ كل هذا".وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثة هاتفية شدد فيها الرئيس الصيني على أن بكين تؤيد تسوية تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا،وأكد إنه في الوضع الحالي ينبغي التخلي عن عقلية الحرب الباردة واحترام المصالح الأمنية المشروعة لجميع البلدان.من جانبه، أوضح بوتين لزميله الصيني تاريخ القضية الأوكرانية، كما أطلعه على تقدم العمليات العسكرية الأخيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/الخارجية-الصينية-تلمح-إلى-مسؤولية-الولايات-المتحدة-عن-الوضع-في-أوكرانيا-1059215017.html
https://arabic.sputniknews.com/20220227/بيسكوف-تم-اختيار-غوميل-البيلاروسية-كمكان-للمفاوضات-مع-الجانب-الأوكراني-من-قبل-كييف--1059216556.html
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روسيا

بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول الناتو

13:17 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 13:28 GMT 27.02.2022)
© REUTERS / SPUTNIKمؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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يتبع
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أوامر للقيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي.
وقال بوتين: "الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولون بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا."
أجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي لبحث الوضع في أوكرانيا.
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
تغطية أحداث دونباس
الخارجية الصينية تلمح إلى مسؤولية الولايات المتحدة عن الوضع في أوكرانيا
06:42 GMT
علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، على الأحداث الأخيرة في جميع أنحاء أوكرانيا، ملمحًا إلى مسؤولية واشنطن عما يحدث.
ونشر الدبلوماسي رسما كاريكاتوريا على تويتر للعم سام، الذي يرمز للولايات المتحدة، وهو يصب البنزين حول لافتة عليها كلمة "أوكرانيا" وتسآل: "لماذا لا تفعل الصين المزيد لإخماد الحريق؟".
وتابع: "يجب على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها من بدأ كل هذا".
وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثة هاتفية شدد فيها الرئيس الصيني على أن بكين تؤيد تسوية تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا،
وأكد إنه في الوضع الحالي ينبغي التخلي عن عقلية الحرب الباردة واحترام المصالح الأمنية المشروعة لجميع البلدان.
من جانبه، أوضح بوتين لزميله الصيني تاريخ القضية الأوكرانية، كما أطلعه على تقدم العمليات العسكرية الأخيرة.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
بيسكوف: تم اختيار غوميل البيلاروسية مكانا للمفاوضات مع الجانب الأوكراني أساسا من قبل كييف
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Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس14:00 GMT
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