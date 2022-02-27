https://arabic.sputniknews.com/20220227/بوتين-يأمر-بوضع-قوات-الردع-النووي-في-حالة-تأهب-قصوى-بعد-التصريحات-العدوانية-من-دول-الناتو-1059226885.html

بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول الناتو

بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول الناتو

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أوامر للقيادة العسكرية بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى بعد التصريحات العدوانية من دول حلف شمال الأطلسي. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T13:17+0000

2022-02-27T13:17+0000

2022-02-27T13:28+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1058685932_0:213:2885:1836_1920x0_80_0_0_d2150c79c32e3b76713a41a9f772ce9f.jpg

وقال بوتين: "الغرب لا يتخذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولون بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا."أجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي لبحث الوضع في أوكرانيا.علق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، على الأحداث الأخيرة في جميع أنحاء أوكرانيا، ملمحًا إلى مسؤولية واشنطن عما يحدث.ونشر الدبلوماسي رسما كاريكاتوريا على تويتر للعم سام، الذي يرمز للولايات المتحدة، وهو يصب البنزين حول لافتة عليها كلمة "أوكرانيا" وتسآل: "لماذا لا تفعل الصين المزيد لإخماد الحريق؟".وتابع: "يجب على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها من بدأ كل هذا".وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ محادثة هاتفية شدد فيها الرئيس الصيني على أن بكين تؤيد تسوية تفاوضية بين روسيا وأوكرانيا،وأكد إنه في الوضع الحالي ينبغي التخلي عن عقلية الحرب الباردة واحترام المصالح الأمنية المشروعة لجميع البلدان.من جانبه، أوضح بوتين لزميله الصيني تاريخ القضية الأوكرانية، كما أطلعه على تقدم العمليات العسكرية الأخيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220227/الخارجية-الصينية-تلمح-إلى-مسؤولية-الولايات-المتحدة-عن-الوضع-في-أوكرانيا-1059215017.html

https://arabic.sputniknews.com/20220227/بيسكوف-تم-اختيار-غوميل-البيلاروسية-كمكان-للمفاوضات-مع-الجانب-الأوكراني-من-قبل-كييف--1059216556.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا