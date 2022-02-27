https://arabic.sputniknews.com/20220227/بوتين-يلتقي-وزير-الدفاع-ورئيس-هيئة-الأركان-العامة-للجيش-الروسي-لبحث-الوضع-في-أوكرانيا-1059226762.html

بوتين يلتقي وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي لبحث الوضع في أوكرانيا

بوتين يلتقي وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي لبحث الوضع في أوكرانيا

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيراسيموف، لبحث الوضع في أوكرانيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T13:13+0000

2022-02-27T13:13+0000

2022-02-27T13:52+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع مع وزير الدفاع، سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف: "أوجه وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة بنقل قوات الردع التابعة للجيش الروسي إلى وضع الاستعداد القتالي".وأضاف: "زملائي الأعزاء، أنتم ترون أن الدول الغربية لا تتخذ إجراءات عدائية ضد دولتنا في المجال الاقتصادي فحسب، أقصد العقوبات التي يعلمها الجميع جيدا، ولكن كبار مسؤولي الدول الرئيسية بحلف الناتو يدلون بتصريحات عدوانية ضد بلدنا".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220227/بوتين-يأمر-بوضع-قوات-الردع-النووي-في-حالة-تأهب-قصوى-بعد-التصريحات-العدوانية-من-دول-الناتو-1059226885.html

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روسيا, فلاديمير بوتين