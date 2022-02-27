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الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مقاتلات لأوكرانيا ويفرض عقوبات جديدة على روسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220227/بوريل-الموافقة-على-منع-روسيا-اليوم-وسبوتنيك-من-البث-في-الاتحاد-الأوروبي-1059245632.html
بوريل: الموافقة على منع "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" من البث في الاتحاد الأوروبي
بوريل: الموافقة على منع "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" من البث في الاتحاد الأوروبي
بوريل: الموافقة على منع "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" من البث في الاتحاد الأوروبي 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T20:05+0000
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

بوريل: الموافقة على منع "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" من البث في الاتحاد الأوروبي

20:05 GMT 27.02.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovichجناح وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار)
جناح وكالة الأنباء والإذاعة الدولية سبوتنيك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2018 (24-26 مايو/ أيار) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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بوريل: الموافقة على منع "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" من البث في الاتحاد الأوروبي
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Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس19:29 GMT
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