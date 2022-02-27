https://arabic.sputniknews.com/20220227/بوريل-الموافقة-على-منع-روسيا-اليوم-وسبوتنيك-من-البث-في-الاتحاد-الأوروبي-1059245632.html
بوريل: الموافقة على منع "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" من البث في الاتحاد الأوروبي
بوريل: الموافقة على منع "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" من البث في الاتحاد الأوروبي
بوريل: الموافقة على منع "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" من البث في الاتحاد الأوروبي 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T20:05+0000
2022-02-27T20:05+0000
2022-02-27T20:05+0000
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
بوريل: الموافقة على منع "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" من البث في الاتحاد الأوروبي
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بوريل: الموافقة على منع "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" من البث في الاتحاد الأوروبي