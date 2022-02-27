https://arabic.sputniknews.com/20220227/بيسكوف-تم-اختيار-غوميل-البيلاروسية-كمكان-للمفاوضات-مع-الجانب-الأوكراني-من-قبل-كييف--1059216556.html
بيسكوف: تم اختيار غوميل البيلاروسية مكانا للمفاوضات مع الجانب الأوكراني أساسا من قبل كييف
بيسكوف: تم اختيار غوميل البيلاروسية مكانا للمفاوضات مع الجانب الأوكراني أساسا من قبل كييف
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أنه تم اختيار غوميل البيلاروسية كمكان للمفاوضات مع الجانب الأوكراني من قبل كييف. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T08:36+0000
2022-02-27T08:36+0000
2022-02-27T08:58+0000
روسيا
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وأكد بيسكوف أنه لن يتم تعليق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال المفاوضات.قال فلاديمير دجباروف، النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية للمجلس الفيدرالي الروسي، في مقابلة مع إذاعة "موسكو تتحدث"، أن سلوك الرئيس الأوكراني خاطئ، وتعمد تأخير المفاوضات مع روسيا، بهدف مواصلة التصعيد.وفي السياق نفسه، علق الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على خبر وصول الوفد الروسي إلى بيلاروسيا قائلا" وارسو وبودابست واسطنبول وباكو، ولكن ليس مينسك وليس أراضي بيلاروسيا يمكن أن تصبح منصة".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/بيسكوف-تم-اختيار-غوميل-البيلاروسية-كمكان-للمفاوضات-مع-الجانب-الأوكراني-من-قبل-كييف--1059216556.html
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روسيا
بيسكوف: تم اختيار غوميل البيلاروسية مكانا للمفاوضات مع الجانب الأوكراني أساسا من قبل كييف
08:36 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 08:58 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أنه تم اختيار غوميل البيلاروسية كمكان للمفاوضات مع الجانب الأوكراني من قبل كييف.
وأكد بيسكوف أنه لن يتم تعليق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال المفاوضات.
قال فلاديمير دجباروف، النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية للمجلس الفيدرالي الروسي، في مقابلة مع إذاعة "موسكو تتحدث"، أن سلوك الرئيس الأوكراني خاطئ، وتعمد تأخير المفاوضات مع روسيا، بهدف مواصلة التصعيد.
"لقد أعلن الآن عن إنشاء فوج عسكري دولي للمقاتلين الأجانب، حيث دعا جميع المرتزقة الإرهابيين الدوليين بشكل واضح للحضور إلى أوكرانيا والقتال إلى جانب قوات حكومته. وبدلا من وقف القتال يواصل تصعيده ".
لاديمير دجباروف
النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية للمجلس الفيدرالي الروسي
وفي السياق نفسه، علق الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على خبر وصول الوفد الروسي إلى بيلاروسيا قائلا" وارسو وبودابست واسطنبول وباكو، ولكن ليس مينسك وليس أراضي بيلاروسيا يمكن أن تصبح منصة".
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.