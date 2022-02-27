https://arabic.sputniknews.com/20220227/بينيت-يعلن-إرسال-100-طن-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-أوكرانيا-1059219560.html

بينيت يعلن إرسال 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

بينيت يعلن إرسال 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ظهر اليوم الأحد، أن بلاده سترسل، قريبا، طائرة تحمل على متنها 100 طن من المعدات والمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T10:30+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بينيت، في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية، أنه خلال اليومين المقبلين ستصل إلى أوكرانيا طائرة تحمل 100 طن من المعدات الإنسانية الإسرائيلية.وأكدت أن المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا تشمل أجهزة تنقية المياه ومعدات طبية وبطانيات وخيام وأدوية، وغيرها من المعدات التي يمكن أن تساعد المواطنين المتواجدين خارج المنزل أثناء الطقس البارد.وشدد نفتالي بينيت في اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي على أن بلاده مستعدة من حيث مخزون الغذاء وتداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، في وقت أعرب عن أمله في حل الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه يصلي من أجل سلام المواطنين الأوكرانيين.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، الجمعة الماضية، البدء في تقديم مساعدات إنسانية "سريعة" إلى أوكرانيا، "وفقا للمتطلبات الميدانية".وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اتصالا هاتفيا برئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، وعرض عليه تقديم مساعدات إنسانية لبلاده، بحسب إعلام عبري.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

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