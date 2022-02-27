بينيت يعلن إرسال 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ظهر اليوم الأحد، أن بلاده سترسل، قريبا، طائرة تحمل على متنها 100 طن من المعدات والمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بينيت، في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية، أنه خلال اليومين المقبلين ستصل إلى أوكرانيا طائرة تحمل 100 طن من المعدات الإنسانية الإسرائيلية.
רה"מ @naftalibennett בפתח ישיבת הממשלה: "ביומיים הקרובים יגיע לאוקראינה מטוס ועליו 100 טון ציוד הומניטארי ישראלי. בין היתר יישלחו ערכות לטיהור מים, ציוד רפואי ותרופות, אוהלים, שמיכות, שקי שינה וציוד נוסף שיכול לסייע לאזרחים שנמצאים מחוץ לבית במזג האוויר הקר"@MoriahAsraf— גלצ (@GLZRadio) February 27, 2022
وأكدت أن المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا تشمل أجهزة تنقية المياه ومعدات طبية وبطانيات وخيام وأدوية، وغيرها من المعدات التي يمكن أن تساعد المواطنين المتواجدين خارج المنزل أثناء الطقس البارد.
בנט: "ישראל תשלח לאוקראינה סיוע הומניטרי"@itamareichner @EinavHalabi pic.twitter.com/519hLayiSj— ynet עדכוני (@ynetalerts) February 27, 2022
وشدد نفتالي بينيت في اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي على أن بلاده مستعدة من حيث مخزون الغذاء وتداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، في وقت أعرب عن أمله في حل الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه يصلي من أجل سلام المواطنين الأوكرانيين.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، الجمعة الماضية، البدء في تقديم مساعدات إنسانية "سريعة" إلى أوكرانيا، "وفقا للمتطلبات الميدانية".
وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اتصالا هاتفيا برئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، وعرض عليه تقديم مساعدات إنسانية لبلاده، بحسب إعلام عبري.
בתום הערכת מצב בוקר של משרד החוץ, שדנה בפרוטרוט בין היתר בפעילות המשרד הישראלי בלבוב ובסביבת העבודה הביטחונית, החלטתי להמשיך את פעילותו של כוח המשימה של משרד החוץ בלבוב בשלב זה. אנשי משרד החוץ, נתיב והסוכנות ממשיכים לפעול ברציפות לחילוץ ישראלים מאוקראינה למעברי הגבול.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) February 25, 2022
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.