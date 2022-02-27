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https://arabic.sputniknews.com/20220227/بينيت-يعلن-إرسال-100-طن-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-أوكرانيا-1059219560.html
بينيت يعلن إرسال 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
بينيت يعلن إرسال 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ظهر اليوم الأحد، أن بلاده سترسل، قريبا، طائرة تحمل على متنها 100 طن من المعدات والمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T10:30+0000
2022-02-27T10:30+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بينيت، في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية، أنه خلال اليومين المقبلين ستصل إلى أوكرانيا طائرة تحمل 100 طن من المعدات الإنسانية الإسرائيلية.وأكدت أن المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا تشمل أجهزة تنقية المياه ومعدات طبية وبطانيات وخيام وأدوية، وغيرها من المعدات التي يمكن أن تساعد المواطنين المتواجدين خارج المنزل أثناء الطقس البارد.وشدد نفتالي بينيت في اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي على أن بلاده مستعدة من حيث مخزون الغذاء وتداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، في وقت أعرب عن أمله في حل الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه يصلي من أجل سلام المواطنين الأوكرانيين.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، الجمعة الماضية، البدء في تقديم مساعدات إنسانية "سريعة" إلى أوكرانيا، "وفقا للمتطلبات الميدانية".وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اتصالا هاتفيا برئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، وعرض عليه تقديم مساعدات إنسانية لبلاده، بحسب إعلام عبري.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
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إسرائيل, روسيا, أخبار أوكرانيا

بينيت يعلن إرسال 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

10:30 GMT 27.02.2022
© REUTERS / SPUTNIKرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ظهر اليوم الأحد، أن بلاده سترسل، قريبا، طائرة تحمل على متنها 100 طن من المعدات والمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بينيت، في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية، أنه خلال اليومين المقبلين ستصل إلى أوكرانيا طائرة تحمل 100 طن من المعدات الإنسانية الإسرائيلية.
وأكدت أن المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا تشمل أجهزة تنقية المياه ومعدات طبية وبطانيات وخيام وأدوية، وغيرها من المعدات التي يمكن أن تساعد المواطنين المتواجدين خارج المنزل أثناء الطقس البارد.
وشدد نفتالي بينيت في اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي على أن بلاده مستعدة من حيث مخزون الغذاء وتداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، في وقت أعرب عن أمله في حل الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه يصلي من أجل سلام المواطنين الأوكرانيين.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، الجمعة الماضية، البدء في تقديم مساعدات إنسانية "سريعة" إلى أوكرانيا، "وفقا للمتطلبات الميدانية".
وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اتصالا هاتفيا برئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، وعرض عليه تقديم مساعدات إنسانية لبلاده، بحسب إعلام عبري.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي، صباح يوم الخميس، 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
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Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس10:56 GMT
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