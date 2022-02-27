تغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

بعد نتائج اليوم الثالث، تعمل قوات الجمهوريتين على الهجوم والسيطرة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بدعم ناري وتغطية من القوات المسلحة الروسية.
يتبع
تستمر عملية القوات المسلحة الروسية العسكرية لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من العدوان الأوكراني لليوم الرابع على التوالي.
06:48 GMT 27.02.2022
الدفاع الروسية: "نجحت القوات العسكرية الروسية بتدمير 223 دبابة وعربة قتال مصفحة، و28 طائرة مركونة و39 منظومة إطلاق صواريخ مختلفة و86 مدفع وهاون و143 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".
06:48 GMT 27.02.2022
الدفاع الروسية: "استهدفت القوات المسلحة الروسية 975 هدفاً تابعا للقوات العسكرية الأوكرانية ومنها 23 مركز قيادة واتصالات وثلاث رادارات، بالإضافة إلى 31 منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس 300" و"أوسا" وأنظمة "بوك"و 48 محطة رادار وثماني طائرات مقاتلة وسبع طائرات عمودية، كما استطاعت القوات المسلحة الروسية إسقاط 11 طائرة مسيرة".
06:48 GMT 27.02.2022
06:45 GMT 27.02.2022
موقع "يوتيوب" حظر قناة "سبوتنيك" باللغة الروسية على خلفية الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.
06:28 GMT 27.02.2022
شاهد يؤكد لرويترز سماع أصوات صفارات الإنذار في أرجاء العاصمة الأوكرانيى كييف.
06:20 GMT 27.02.2022
قناة "CNN" الأمريكية تنشر صورة لـ "أول أميركي يقتل في أوكرانيا"، لكنها كانت قد نشرت منذ أشهر أن هذا الرجل قد "مات" بالفعل على يد طالبان في أفغانستان.
06:15 GMT 27.02.2022
وزارة الدفاع الروسية: القوات المسلحة الروسية دمرت 975 هدفا بالبنية التحتية العسكرية الأوكرانية حتى الآن.
06:08 GMT 27.02.2022
بوتين يشير إلى البطولة التي قام بها جنود قوات العمليات الخاصة الروسية خلال عملية حماية دونباس
05:48 GMT 27.02.2022
خروج موقع "روسكوسموس" على الإنترنت عن الخدمة بعد تعرضه لهجوم لهجوم سايبراني واسع النطاق.
05:40 GMT 27.02.2022
05:40 GMT 27.02.2022
جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) تؤكد إنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتنفيذ إجراءات جديدة للدول الغربية ضد بعض البنوك الروسية.
05:25 GMT 27.02.2022
رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون يؤكد أن أستراليا ستزود أوكرانيا بالسلاح من خلال حلفاء الناتو في أوروبا، وذلك بعد أيام من إعلان كانبيرا أنها لن تزود كييف إلا بمساعدة "غير مميتة".
05:25 GMT 27.02.2022
"غوغل" تتخذ قرارا بحظر وتعليق الإعلانات لوسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها المختلفة.