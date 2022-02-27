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https://arabic.sputniknews.com/20220227/جدول-ترتيب-مجموعة-الأهلي-بعد-هزيمته-في-الجولة-الثالثة-لدوري-أبطال-أفريقيا-فيديو-1059233310.html
جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد هزيمته في الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا... فيديو
جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد هزيمته في الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا... فيديو
انتهت أمس السبت مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمفاجأة كبيرة بعد هزيمة الأهلي المصري على أرضه ووسط جماهيره. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T15:47+0000
2022-02-27T15:47+0000
رياضة
نادي الأهلي
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وتضم المجموعة الأولى كل من الأهلي (مصر)، صن داونز (جنوب أفريقيا)، الهلال (السودان)، والمريخ (السودان).وتلقى الأهلي حامل اللقب في آخر نسختين هزيمة مفاجئة على أرضه أمام صن داونز الجنوب أفريقي باستاد القاهرة بهدف دون رد، ضمن لقاءات الجولة الثالثة.وجمدت الخسارة رصيد الأهلي عند نقطة واحدة فقط لا غير، ليظل في المركز الثالث في المجموعة، بينما رفع فريق صن دوانز رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب.ووكان المريخ السوداني حقق انتصارا مهما على غريمه المحلي الهلال بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت مساء الجمعة بالمجموعة ذاتها.ورفع فريق المريخ رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، فيما ظل الهلال في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.موقف المجموعة الحالي1- صن داونز - 7 نقاط2 - المريخ - 4 نقاط3 - الأهلي - نقطة4 - الهلال - نقطةيذكر أن للأهلي 4 مباريات متبقية وفي حالة الفوز في ثلاثة منها يعني ضمانه للصعود بغض النظر عن باقي النتائج.
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رياضة, نادي الأهلي

جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد هزيمته في الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا... فيديو

15:47 GMT 27.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHبيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي
بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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انتهت أمس السبت مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمفاجأة كبيرة بعد هزيمة الأهلي المصري على أرضه ووسط جماهيره.
وتضم المجموعة الأولى كل من الأهلي (مصر)، صن داونز (جنوب أفريقيا)، الهلال (السودان)، والمريخ (السودان).
وتلقى الأهلي حامل اللقب في آخر نسختين هزيمة مفاجئة على أرضه أمام صن داونز الجنوب أفريقي باستاد القاهرة بهدف دون رد، ضمن لقاءات الجولة الثالثة.
وجمدت الخسارة رصيد الأهلي عند نقطة واحدة فقط لا غير، ليظل في المركز الثالث في المجموعة، بينما رفع فريق صن دوانز رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب.
ووكان المريخ السوداني حقق انتصارا مهما على غريمه المحلي الهلال بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت مساء الجمعة بالمجموعة ذاتها.
ورفع فريق المريخ رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، فيما ظل الهلال في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

موقف المجموعة الحالي

1- صن داونز - 7 نقاط
2 - المريخ - 4 نقاط
3 - الأهلي - نقطة
4 - الهلال - نقطة
يذكر أن للأهلي 4 مباريات متبقية وفي حالة الفوز في ثلاثة منها يعني ضمانه للصعود بغض النظر عن باقي النتائج.
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