https://arabic.sputniknews.com/20220227/جونسون-يجب-طرق-كل-السبل-لإنهاء-الحرب-1059247395.html
جونسون: يجب طرق كل السبل لإنهاء الحرب
جونسون: يجب طرق كل السبل لإنهاء الحرب
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، إنه يشكك في دخول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مفاوضات مع أوكرانيا. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T21:32+0000
2022-02-27T21:32+0000
2022-02-27T21:32+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
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وتابع جونسون، حسب وكالة "رويترز" أنه يرى ضرورة طرق كل الطرق لإنهاء الحرب". وأضاف جونسون:"إذا كان (بوتين) يريد التوقف، وكان يريد الانسحاب، وإذا كان يريد التفاوض فهذه أنباء طيبة. لكن لدي شكوك... لم نر أي شيء حتى الآن في سلوكه يدعوني للاعتقاد أنه ربما يكون صادقا".وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
جونسون: يجب طرق كل السبل لإنهاء الحرب
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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، إنه يشكك في دخول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مفاوضات مع أوكرانيا.
وتابع جونسون، حسب وكالة "رويترز" أنه يرى ضرورة طرق كل الطرق لإنهاء الحرب". وأضاف جونسون:"إذا كان (بوتين) يريد التوقف، وكان يريد الانسحاب، وإذا كان يريد التفاوض فهذه أنباء طيبة. لكن لدي شكوك... لم نر أي شيء حتى الآن في سلوكه يدعوني للاعتقاد أنه ربما يكون صادقا".
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.