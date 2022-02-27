https://arabic.sputniknews.com/20220227/حسام-حسن-يوجه-لاعبي-الاتحاد-بضرورة-تلافي-الأخطاء-الدفاعية-أمام-الطلائع--1059231144.html
حسام حسن يوجه لاعبي الاتحاد بضرورة تلافي الأخطاء الدفاعية أمام الطلائع
حسام حسن يوجه لاعبي الاتحاد بضرورة تلافي الأخطاء الدفاعية أمام الطلائع
شدد حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري المصري، على مدافعي الفريق بضرورة تلافي الأخطاء خلال المباراة المقبلة مع طلائع الجيش المقررة غدا الاثنين، ضمن... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T14:59+0000
2022-02-27T14:59+0000
2022-02-27T14:59+0000
رياضة
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جاء ذلك خلال محاضرة بالفيديو لحسام حسن مع اللاعبين، بعد أن تسببت أخطاء دفاعية للاتحاد خلال المباريات الماضية في فقدان نقاط غالية للفريق السكندري.كما وجه حسام حسن مهاجمي الاتحاد إلى ضرورة استغلال أنصاف الفرص خلال مباريات الطلائع، فيما عكف اللاعبون على مشاهدة مباريات الطلائع للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق المنافس، بحسب "اليوم السابع".وبعد نتائج سلبية حققها الفريق مؤخرا، تم إيقاق مستحقات لاعبي الاتحاد وتوقيع عقوبات مالية وصلت إلى 50 ألف جنيه.وتعد المواجهة مع طلائع الجيش فرصة ذهبية للفريق السكندري لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة من إنبي وقبلها التعادل مع "إيسترن كومبانى".إلا أن الإصابات التي يعاني منها الفريق تضيف صعوبة إلى مهمة حسام حسن، حيث يغيب 5 لاعبين عن مباراة الطلائع التي ستقام على استاد الإسكندرية.ويغيب عن الاتحاد فوزى الحناوى، ومورو ساليفو، ومحمد عبد السلام، ونادر رمضان، وكريم الديب لمعاناتهم من إصابات مختلفة.ويحتل الاتحاد المركز التاسع في الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة جمعهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 4 والهزيمة في 3 أخرى.فيما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط من الفوز في مبارتين والتعادل في 3 وخسارة 5 مواجهات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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رياضة
حسام حسن يوجه لاعبي الاتحاد بضرورة تلافي الأخطاء الدفاعية أمام الطلائع
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شدد حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري المصري، على مدافعي الفريق بضرورة تلافي الأخطاء خلال المباراة المقبلة مع طلائع الجيش المقررة غدا الاثنين، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
جاء ذلك خلال محاضرة بالفيديو لحسام حسن مع اللاعبين، بعد أن تسببت أخطاء دفاعية للاتحاد خلال المباريات الماضية في فقدان نقاط غالية للفريق السكندري.
كما وجه حسام حسن مهاجمي الاتحاد إلى ضرورة استغلال أنصاف الفرص خلال مباريات الطلائع، فيما عكف اللاعبون على مشاهدة مباريات الطلائع للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق المنافس، بحسب "اليوم السابع
".
وبعد نتائج سلبية حققها الفريق مؤخرا، تم إيقاق مستحقات لاعبي الاتحاد وتوقيع عقوبات مالية وصلت إلى 50 ألف جنيه.
وتعد المواجهة مع طلائع الجيش
فرصة ذهبية للفريق السكندري لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة من إنبي وقبلها التعادل مع "إيسترن كومبانى".
إلا أن الإصابات التي يعاني منها الفريق تضيف صعوبة إلى مهمة حسام حسن
، حيث يغيب 5 لاعبين عن مباراة الطلائع التي ستقام على استاد الإسكندرية.
ويغيب عن الاتحاد فوزى الحناوى، ومورو ساليفو، ومحمد عبد السلام، ونادر رمضان، وكريم الديب لمعاناتهم من إصابات مختلفة.
ويحتل الاتحاد المركز التاسع في الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة جمعهم من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 4 والهزيمة في 3 أخرى.
فيما يحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط من الفوز في مبارتين والتعادل في 3 وخسارة 5 مواجهات.