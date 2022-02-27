https://arabic.sputniknews.com/20220227/خبراء-تشاديون-الرأي-العام-في-البلاد-يطالب-بخروج-القوات-الفرنسية-1059239176.html

خبراء تشاديون: الرأي العام في البلاد يطالب بخروج القوات الفرنسية

خبراء تشاديون: الرأي العام في البلاد يطالب بخروج القوات الفرنسية

أكد خبراء تشاديون أن فرنسا يمكن أن تواجه نفس المصير الذي واجهته في مالي، وأن الرأي العام يطالب بخروج قواتها من البلاد. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T17:46+0000

2022-02-27T17:46+0000

2022-02-27T17:46+0000

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ونظّم نحو 500 شخص، أمس السبت، تظاهرة معارضة للمجلس العسكري الحاكم في تشاد، مرددين شعارات مناهضة لفرنسا ومرحبة بروسيا.وردد المتظاهرون شعارات معادية لفرنسا التي يتهمونها بدعم النظام، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".من ناحيته قال أبو بكر عبد السلام المحلل التشادي، إن بعض الأصوات تنادي برحيل قوة برخان الفرنسية التي تدير عملياتها العسكرية من أنجمينا ، وأن هذه المطالب التي تنادي برحيل القوات الفرنسية التي تتخذ من من دول الساحل الإفريقي مقرات لها.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن فرنسا يمكن أن تواجه نفس المصير الذي واجهته في مالي.من ناحيته قال الأكاديمي والخبير في الشؤون الإفريقية إسماعيل محمد طاهر، إن الاحتجاجات التي خرجت في العاصمة وبعض الأقاليم الأخرى تندد ببعض بسياسة الحكومة تجاه الصراعات التي بين القبائل على الموارد الطبيعية.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هناك إحدى الوقائع في مدينة "أبشة" شرقي تشاد، تتعلق بالصراع بين المواطنين والحكومة نتيجة تعيين شيخ قبيلة بأساليب غير معتمدة بالعرف المجتمعين إضافة للمعركة الدموية بين الرعاة والمزارعين في الجنوب، وأن هذه الاحتجاجات جاءت على خلفية هذه التوترات.فيما يتعلق بوجود معارضة للوجود الفرنسي في تشاد، أوضح طاهر أن هناك العديد من الأحزاب تسعى وراء هذه المطالب منذ سنوات طويلة، خاصة الأحزاب الشبابية، منها "الحزب الإصلاحي" و" المحولون" وبعض منظمات المجتمع المدني، حيث يتم حرق علم فرنسا في التظاهرات التي تنظم.وأشار إلى أن بعض القادة يحافظون على الوجود الفرنسي، في ظل وجود تيار قوي معارض لوجود فرنسا، إلا أن الوضع مغاير بالنسبة لما حدث في مالي.وكشف عن وجود العديد من الشركات الفرنسية في تشاد، وأنها شريكة في العديد من مشروعات التنمية، ما يعني أن بعض المعاناة قد تنعكس حال خروجها، رغم عدم وجود تيار قوي يمكنه إخراج فرنسا.فيما قال عبد الرحمن يحيى المحلل السياسي التشادي، إن نتيجة التطورات الأخيرة في المحيط الأفريقي ضد الوجود الفرنسي، لاسيما الاحتجاجات الشعبية في مالي التي دعت إلى قطع العلاقات مع فرنسا، ألقت بظلالها على الوضع في تشاد.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الاتجاه العام بين طبقات واسعة من المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة، ضد السياسات الفرنسية التي تدعم المجلس العسكري الانتقالي.وأوضح أن المسيرة السلمية التي نظمها "ائتلاف وقت تما"، تخللها بعض الأصوات التي نادت برحيل فرنسا من تشاد، كما رفعت المجموعات المشاركة في المسيرة شعارات مناهضة للتواجد الفرنسي.وأشار إلى أن نتيجة الوعي المتنامي لشعوب دول وسط وغرب أفريقيا، يهدد التواجد الفرنسي على المدى البعيد.وتابع: "الشعب التشادي أيضا سئم من السياسات الفرنسية، إلا أنه ما زالت هناك تحديات كبيرة للمجتمع المدني التشادي المناهض للتواجد الفرنسي، نتيجة عدم ترتيب صفوف البيت الداخلي، خصوصا المعارضة التشادية".وردد المتظاهرون هتافات معادية للمجلس العسكري الذي يواجه اتهامات "بتعطيل الحريات العامة"، ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "أوقفوا الهمجية البشرية للشرطة" و"فرنسا خارج تشاد".كما ردد المتظاهرون هتافات مناهضة لفرنسا ومرحبة بروسيا، مثل:"لا لفرنسا نعم لروسيا" ونريد روسيا كما في مالي"!وجر المتظاهرون علما فرنسيا معلقا بسيارة على الأرض ثم داسوا عليه، بينما كان آخرون يرفعون أعلاما روسية إلى جانب العلم التشادي.

https://arabic.sputniknews.com/20220226/تظاهرة-في-تشاد-ترفع-شعارت-مناهضة-لفرنسا-ومرحبة-بروسيا-1059203163.html

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