خلال 24 ساعة... جلسة طارئة للأمم المتحدة بسبب الوضع في أوكرانيا
© REUTERS / Carlo Allegri اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022.
قالت ليندا توماس جرينفيلد، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إنه سيتم عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
موسكو- سبوتنيك. وتابعت المندوبة أن ذلك سيتم لأول مرة بسبب الوضع في أوكرانيا.
وأكد مراسل "سبوتنيك" في منظمة الأمم المتحدة الأحد، أن مجلس الأمن الدولي قرر عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا، حيث من المقرر أن تنعقد الجلسة في غضون 24 ساعة.
وجاء في قرار مجلس الأمن: "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقرر عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في القضية [في إشارة إلى أوكرانيا]".
وصوتت روسيا ضد مشروع عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، بينما امتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت، وأيد القرار باقي أعضاء المجلس.
وجاء في قرار مجلس الأمن: "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقرر عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في القضية [في إشارة إلى أوكرانيا]".
وصوتت روسيا ضد مشروع عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، بينما امتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت، وأيد القرار باقي أعضاء المجلس.