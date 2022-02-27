عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/خلال-24-ساعة-جلسة-طارئة-للأمم-المتحدة-بسبب-الوضع-في-أوكرانيا-1059246577.html
خلال 24 ساعة... جلسة طارئة للأمم المتحدة بسبب الوضع في أوكرانيا
خلال 24 ساعة... جلسة طارئة للأمم المتحدة بسبب الوضع في أوكرانيا
قالت ليندا توماس جرينفيلد، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إنه سيتم عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T21:10+0000
2022-02-27T21:10+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058978848_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b3d26b399e8d603194ccf1ac5115bbd.jpg
موسكو- سبوتنيك. وتابعت المندوبة أن ذلك سيتم لأول مرة بسبب الوضع في أوكرانيا. وأكد مراسل "سبوتنيك" في منظمة الأمم المتحدة الأحد، أن مجلس الأمن الدولي قرر عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا، حيث من المقرر أن تنعقد الجلسة في غضون 24 ساعة.وجاء في قرار مجلس الأمن: "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقرر عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في القضية [في إشارة إلى أوكرانيا]".وصوتت روسيا ضد مشروع عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، بينما امتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت، وأيد القرار باقي أعضاء المجلس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058978848_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b62a70e37637c4caec17c95c4904ae65.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

خلال 24 ساعة... جلسة طارئة للأمم المتحدة بسبب الوضع في أوكرانيا

21:10 GMT 27.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegri اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022.
 اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
تابعنا عبرGoogle news
قالت ليندا توماس جرينفيلد، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إنه سيتم عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
موسكو- سبوتنيك. وتابعت المندوبة أن ذلك سيتم لأول مرة بسبب الوضع في أوكرانيا.
وأكد مراسل "سبوتنيك" في منظمة الأمم المتحدة الأحد، أن مجلس الأمن الدولي قرر عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا، حيث من المقرر أن تنعقد الجلسة في غضون 24 ساعة.

وجاء في قرار مجلس الأمن: "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقرر عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في القضية [في إشارة إلى أوكرانيا]".

وصوتت روسيا ضد مشروع عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، بينما امتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت، وأيد القرار باقي أعضاء المجلس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ в Крыму - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع على انطلاقة العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس20:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала