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https://arabic.sputniknews.com/20220227/رئيس-أركان-الجيش-الليبي-يشارك-القوات-الخاصة-احتفالية-تخريج-دفعة-جديدة--1059241068.html
رئيس أركان الجيش الليبي يشارك القوات الخاصة احتفالية تخريج دفعة جديدة
رئيس أركان الجيش الليبي يشارك القوات الخاصة احتفالية تخريج دفعة جديدة
شارك الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي، أمس السبت، في احتفالية تخريج الدفعة الأولى لمركز تدريب القوات الخاصة في مقر الكتيبة 302 صاعقة. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T18:21+0000
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العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وأقيمت الاحتفالية في مدينة بنغازي، لتخريج الدفعة الأولى لمركز القوات الخاصة في مقر الكتيبة 302 صاعقة، والذي يعتبر المركز الأول في تاريخ القوات الخاصة، الخاص بتدريب جنود القوات الخاصة الصاعقة، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك".جاء هذا التخرج بعد تدريب دام أكثر من 6 شهور تلقى فيه الجنود الأساسيات العسكرية من الضبط والحزم والتعليم علي السلاح الخفيف والمتوسط والتدريب على كل القواعد العسكرية الميدانية التي تخص الجنود وبهذا يكونون مُجهزين بالكامل لأي عمليات عسكرية.وكان من أبرز الحضور آمر القوات الخاصة اللواء ركن عبدالسلام الحاسي، وعدد من رؤساء الأركان بالقوات المسلحة الليبية، وعدد من قيادات الجيش الليبي.يذكر أن هذه الدفعة بكامل جاهزيتها تستعد للانضمام لقوات الجيش الليبي، الذي خاض معارك كبيرة ضد القوات الإرهابية التي تمركزت في بنغازي وأغلب المدن الليبية.
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

رئيس أركان الجيش الليبي يشارك القوات الخاصة احتفالية تخريج دفعة جديدة

18:21 GMT 27.02.2022
© Sputnik . Maher Al-Shaeryالناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي في احتفالية تخريج الدفعة الأولى لمركز تدريب القوات الخاصة
الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي في احتفالية تخريج الدفعة الأولى لمركز تدريب القوات الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© Sputnik . Maher Al-Shaery
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شارك الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي، أمس السبت، في احتفالية تخريج الدفعة الأولى لمركز تدريب القوات الخاصة في مقر الكتيبة 302 صاعقة.
وأقيمت الاحتفالية في مدينة بنغازي، لتخريج الدفعة الأولى لمركز القوات الخاصة في مقر الكتيبة 302 صاعقة، والذي يعتبر المركز الأول في تاريخ القوات الخاصة، الخاص بتدريب جنود القوات الخاصة الصاعقة، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك".
© Sputnik . Maher Al-Shaeryالناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي في احتفالية تخريج الدفعة الأولى لمركز تدريب القوات الخاصة
الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي في احتفالية تخريج الدفعة الأولى لمركز تدريب القوات الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي في احتفالية تخريج الدفعة الأولى لمركز تدريب القوات الخاصة
© Sputnik . Maher Al-Shaery
جاء هذا التخرج بعد تدريب دام أكثر من 6 شهور تلقى فيه الجنود الأساسيات العسكرية من الضبط والحزم والتعليم علي السلاح الخفيف والمتوسط والتدريب على كل القواعد العسكرية الميدانية التي تخص الجنود وبهذا يكونون مُجهزين بالكامل لأي عمليات عسكرية.
© Sputnik . Maher Al-Shaeryالناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي في احتفالية تخريج الدفعة الأولى لمركز تدريب القوات الخاصة
الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي في احتفالية تخريج الدفعة الأولى لمركز تدريب القوات الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
الناظوري، رئيس أركان الجيش الليبي في احتفالية تخريج الدفعة الأولى لمركز تدريب القوات الخاصة
© Sputnik . Maher Al-Shaery
وكان من أبرز الحضور آمر القوات الخاصة اللواء ركن عبدالسلام الحاسي، وعدد من رؤساء الأركان بالقوات المسلحة الليبية، وعدد من قيادات الجيش الليبي.
يذكر أن هذه الدفعة بكامل جاهزيتها تستعد للانضمام لقوات الجيش الليبي، الذي خاض معارك كبيرة ضد القوات الإرهابية التي تمركزت في بنغازي وأغلب المدن الليبية.
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