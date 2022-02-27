https://arabic.sputniknews.com/20220227/رئيس-الدوما-الروسي-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-هي-السبيل-الوحيد-لوقف-الإبادة-الجماعية-1059248355.html
رئيس الدوما الروسي: العملية العسكرية في أوكرانيا هي السبيل الوحيد لوقف الإبادة الجماعية
رئيس الدوما الروسي: العملية العسكرية في أوكرانيا هي السبيل الوحيد لوقف الإبادة الجماعية
قال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي السبيل الوحيد لإحلال السلام، ووقف الإبادة... 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T22:16+0000
2022-02-27T22:16+0000
2022-02-27T22:53+0000
تغطية أحداث دونباس
الدوما
أخبار أوكرانيا
رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين
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وأضاف، "هناك عملية خاصة لحفظ السلام مستمرة منذ أربعة أيام. ونفهم جميعًا أنها الطريقة الوحيدة للدفاع عن السلام، ووقف الإبادة الجماعية للشعب الروسي، ومنع وقوع مذبحة وحرب شاملة، وضمان أمن شعبنا وبلدنا في المستقبل".كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الدوما, أخبار أوكرانيا, رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين
رئيس الدوما الروسي: العملية العسكرية في أوكرانيا هي السبيل الوحيد لوقف الإبادة الجماعية
22:16 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 22:53 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
قال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هي السبيل الوحيد لإحلال السلام، ووقف الإبادة الجماعية للشعب الروسي، ومنع المذابح والحرب. مضيفا أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتحقيق السلام وجعل أوكرانيا دولة ذات سيادة.
وأضاف، "هناك عملية خاصة لحفظ السلام
مستمرة منذ أربعة أيام. ونفهم جميعًا أنها الطريقة الوحيدة للدفاع عن السلام، ووقف الإبادة الجماعية للشعب الروسي، ومنع وقوع مذبحة وحرب شاملة، وضمان أمن شعبنا وبلدنا في المستقبل".
وتابع فولودين، أن روسيا ستبذل قصارى جهدها
لجعل أوكرانيا دولة مسالمة وحرة وديمقراطية وذات سيادة.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.