https://arabic.sputniknews.com/20220227/رئيس-الشورى-الإيراني-يدعو-للحفاظ-على-البنية-التحتية-النووية-لبلاده-حال-التوصل-إلى-اتفاق-1059216296.html

رئيس الشورى الإيراني يدعو للحفاظ على البنية التحتية النووية لبلاده حال التوصل إلى اتفاق

رئيس الشورى الإيراني يدعو للحفاظ على البنية التحتية النووية لبلاده حال التوصل إلى اتفاق

شدد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، على ضرورة الحصول على ضمانات من الغرب لإحياء الاتفاق النووي. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T08:17+0000

2022-02-27T08:17+0000

2022-02-27T08:17+0000

إيران

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ونقلت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، عن قاليباف دعوته إلى الحفاظ على البنية التحتية النووية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق، موضحا أنه تم حل بعض القضايا والتحديات الخاصة بالاتفاق النووي خلال مباحثات فيينا، وإن كانت هناك قضايا رئيسية کقضیة الحصول على الضمانات اللازمة لا تزال عالقة.ونادى قالیباف بضرورة الاستفادة الاقتصادية من الاتفاق النووي، وبيع النفط دون قيود وعودة عائدات تصدیرها عبر الطرق المصرفية دون عوائق، فضلا عن وجوب توفیر الأرضية للاستثمار الأجنبي في إيران، مشيرا إلی أن الوکالة الدولية للطاقة الذرية تطرح قضايا وملفات جديدة، رغم حل بعض القضايا الخاصة بالاتفاق نفسه، داعيا الى إغلاق ملف القضايا العالقة وتقديم الضمانات اللازمة لإيران.ولفت رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى أن التزامات بلاده والغرب يجب أن تكون متوازنة ومنطقية، على أن يتم الموافقة عليها بشكل نهائي من قبل المؤسسات المعنية.وتتواصل في فيينا، محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى [الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

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