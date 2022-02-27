https://arabic.sputniknews.com/20220227/رئيس-الوزراء-الأوكراني-كييف-ممتنة-للعقوبات-المالية-المفروضة-على-روسيا-1059212368.html

رئيس الوزراء الأوكراني: كييف ممتنة للعقوبات المفروضة على روسيا

رئيس الوزراء الأوكراني: كييف ممتنة للعقوبات المفروضة على روسيا

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميجال في تغريدة على تويتر في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إن أوكرانيا ممتنة للجولة الأخيرة من العقوبات المالية التي فرضتها... 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T00:39+0000

2022-02-27T00:39+0000

2022-02-27T00:40+0000

تغطية أحداث دونباس

أخبار أوكرانيا

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

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واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا خطوات يوم السبت لاستبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك، في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو بعد العملية العسكرية في دونباس.وقالت الدول في بيان مشترك إن الإجراءات التي ستشمل أيضا قيودا على الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الروسي ستنفذ في الأيام المقبلة.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أنه سيتم فصل عدد من البنوك الروسية عن نظام سويفت المصرفي العالمي.وأشارت أورسولا فون دير لايين، إلى أن "الإجراءات ستمنع الأثرياء الروس من استخدام أموالهم داخل الأسواق المالية الأوروبية".وأضافت أورسولا فون دير لايين، "سيتم تجميد أرصدة البنك المركزي الروسي بهدف منعه من الوصول إلى احتياطياته".وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيًا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220226/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-سيتم-تجميد-أرصدة-البنك-المركزي-الروسي-1059210476.html

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أخبار أوكرانيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا