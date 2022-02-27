https://arabic.sputniknews.com/20220227/زيلينسكي-يقول-إنه-أجرى-محادثات-مع-لوكاشينكو-1059222824.html
زيلينسكي يقول إنه أجرى محادثات مع لوكاشينكو
زيلينسكي يقول إنه أجرى محادثات مع لوكاشينكو
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه أجرى محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T11:48+0000
2022-02-27T11:48+0000
2022-02-27T12:20+0000
العالم
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وكتب زيلينسكي في قناته على "تلغرام": "لقد تحدثت مع ألكسندر لوكاشينكو".وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده رفعت دعوى ضد روسيا في المحكمة الدولية في لاهاي.وكتب زيلينسكي على "تويتر": "رفعت أوكرانيا رسميًا دعوى قضائية ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي".قال فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية للمجلس الفيدرالي الروسي، في مقابلة مع إذاعة "موسكو تتحدث"، إن سلوك الرئيس الأوكراني خاطئ، وتعمد تأخير المفاوضات مع روسيا، بهدف مواصلة التصعيد.وأضاف: "لقد أعلن الآن عن إنشاء فوج عسكري دولي للمقاتلين الأجانب، حيث دعا جميع المرتزقة الإرهابيين الدوليين بشكل واضح للحضور إلى أوكرانيا والقتال إلى جانب قوات حكومته. وبدلا من وقف القتال يواصل تصعيده".وفي السياق ذاته، علق الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على خبر وصول الوفد الروسي إلى بيلاروسيا قائلا: "وارسو وبودابست واسطنبول وباكو، ولكن ليس مينسك وليس أراضي بيلاروسيا يمكن أن تصبح منصة".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/زيلينسكي-أوكرانيا-رفعت-دعوى-ضد-روسيا-في-المحكمة-الدولية-في-لاهاي-1059220895.html
https://arabic.sputniknews.com/20220227/الكرملين-الوفد-الروسي-يصل-إلى-بيلاروسيا-لإجراء-المفاوضات-مع-الأوكرانيين-1059215554.html
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العالم
زيلينسكي يقول إنه أجرى محادثات مع لوكاشينكو
11:48 GMT 27.02.2022 (تم التحديث: 12:20 GMT 27.02.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه أجرى محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
وكتب زيلينسكي في قناته على "تلغرام": "لقد تحدثت مع ألكسندر لوكاشينكو".
وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده رفعت دعوى ضد روسيا في المحكمة الدولية في لاهاي.
وكتب زيلينسكي على "تويتر": "رفعت أوكرانيا رسميًا دعوى قضائية ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي".
قال فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية للمجلس الفيدرالي الروسي، في مقابلة مع إذاعة "موسكو تتحدث"، إن سلوك الرئيس الأوكراني خاطئ، وتعمد تأخير المفاوضات مع روسيا، بهدف مواصلة التصعيد.
وأضاف: "لقد أعلن الآن عن إنشاء فوج عسكري دولي للمقاتلين الأجانب، حيث دعا جميع المرتزقة الإرهابيين الدوليين بشكل واضح للحضور إلى أوكرانيا والقتال إلى جانب قوات حكومته. وبدلا من وقف القتال يواصل تصعيده".
وفي السياق ذاته، علق الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على خبر وصول الوفد الروسي إلى بيلاروسيا قائلا: "وارسو وبودابست واسطنبول وباكو، ولكن ليس مينسك وليس أراضي بيلاروسيا يمكن أن تصبح منصة".
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.