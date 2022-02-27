https://arabic.sputniknews.com/20220227/زيلينسكي-يكشف-نتائج-المحادثات-مع-لوكاشينكو-حول-المفاوضات-مع-روسيا-1059228035.html

زيلينسكي يكشف نتائج المحادثات مع لوكاشينكو حول المفاوضات مع روسيا

زيلينسكي يكشف نتائج المحادثات مع لوكاشينكو حول المفاوضات مع روسيا

كشف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، نتائج محادثاته مع الرئيس البيلاروسي، أليكسندر لوكاشينكو، حول المحادثات مع روسيا، والتي أتت بناء على مناشدات سابقة من زيلينسكي نفسه.

2022-02-27T13:45+0000

2022-02-27T13:45+0000

2022-02-27T14:13+0000

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وقال زيلينسكي: "اتفقنا على أن يجتمع الوفد الأوكراني مع الوفد الروسي دون شروط مسبقة على الحدود الأوكرانية البيلاروسية، بالقرب من نهر بريبيات".وتابع الرئيس الأوكراني: "تولى ألكسندر لوكاشينكو مسؤولية ضمان بقاء جميع الطائرات والمروحيات والصواريخ المتمركزة على الأراضي البيلاروسية على الأرض في أثناء سفر الوفد الأوكراني ومحادثاته وعودته".وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد قال، اليوم الأحد، إنه تم اختيار غوميل البيلاروسية كمكان للمفاوضات مع الجانب الأوكراني من قبل كييف، مشيرا إلى أن العملية العسكرية التي ينفذها الجيش الروسي لن تتوقف أثناء المحادثات.وبدوره، أكد رئيس الوفد الروسي إلى بيلاروس للتفاوض مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي،اليوم الأحد، أن كييف وافقت على لقاء الوفد الروسي في بيلاروسيا وأن وفد موسكو في طريقه إلى مكان انعقاد المفاوضات، وذلك بعد رفض سابق لكييف.ومن المتوقع ان تعقد المفاوضات في مدينة غومل على الحدود البيلاروسية الأوكرانية، وفقا لما نشرته وكالة "بيلتا" الرسمية في بيلاروس.

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