https://arabic.sputniknews.com/20220227/سويفت-نتواصل-مع-الاتحاد-الأوروبي-لمعرفة-تفاصيل-القيود-المفروضة-على-بنوك-روسية-1059240611.html

"سويفت": نتواصل مع الاتحاد الأوروبي لمعرفة تفاصيل القيود المفروضة على بنوك روسية

"سويفت": نتواصل مع الاتحاد الأوروبي لمعرفة تفاصيل القيود المفروضة على بنوك روسية

أكدت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، تعاونها مع الاتحاد الأوروبي لمعرفة تفاصيل حول القيود المفروضة على البنوك الروسية، لافتة إلى استعدادها... 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T18:09+0000

2022-02-27T18:09+0000

2022-02-27T18:09+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الجمعية لوكالة "سبوتنيك" إنها "تتواصل مع السلطات الأوروبية لفهم تفاصيل الكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد للامتثال للتعليمات القانونية".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إن الحلفاء الغربيين قرروا فصل "بنوك روسية معينة" عن نظام "سويفت".وقال بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية، إن مجموعة عمل من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ستشكل قريبا لتنسيق العقوبات على روسيا.ولم يحدد البيان البنوك الروسية المستهدفة بالقرار.كان البنك المركزي الروسي قد أكد اليوم الأحد، أن النظام المصرفي الروسي لديه موارد كافية لدعم الاستقرار وضمان عمليات القطاع المالي في البلاد في أي موقف.وأضاف البنك في بيان: "النظام المصرفي الروسي مستقر ولديه مخزون من رأس المال وسيولة كافية للعمل دون انقطاع في أي موقف".وأشار إلى أن نقل الرسائل المالية داخل البلد في أي سيناريو يحدث من خلال نظام نقل الرسائل المالية "SPFS" وهو مكافئ لشبكة "سويفت" الدولية.ووافقت المملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة يوم أمس السبت، على فرض عقوبات إضافية ضد روسيا وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وتعهدت الدول الغربية بضمان إزالة بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت"، ومنع البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطياته الدولية بطرق تقوض تأثير العقوبات.وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220227/البنك-المركزي-الروسي-لدينا-ما-يكفي-من-الموارد-لضمان-استقرار-القطاع-المالي-1059221334.html

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