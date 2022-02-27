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https://arabic.sputniknews.com/20220227/سيئول-رصدنا-صاروخا-باليستيا-أطلقته-كوريا-الشمالية-صباح-اليوم-نحو-البحر-الشرقي-1059226501.html
سيئول: رصدنا صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية صباح اليوم نحو البحر الشرقي
سيئول: رصدنا صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية صباح اليوم نحو البحر الشرقي
أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية أنها رصدت صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية صباح اليوم الاحد. 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T13:16+0000
2022-02-27T13:16+0000
كوريا الشمالية
سيئول
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وحسب بيان نشرته وكالة يونهاب، أكدت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية اليوم الأحد أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقي.وفيما لفتت الهيئة إلى أن هذا الصاروخ يعد "ثامن استعراض للقوة لكوريا الشمالية في هذا العام"، أوضحت أنها رصدت إطلاقه في منطقة سونان في بيونغ يانغ نحو البحر الشرقي، في الساعة 7:52 صباح اليوم.وبينما أكد البيان أن الجيش الكوري الجنوبي "يراقب عن كثب إمكانية إجراء المزيد من عمليات الإطلاق ويحافظ على وضع الاستعداد"، كشف عن أن المخابرات في سيئول بالتعاون مع المخابرات الأمريكية "تجري تحليلا مفصلا للحصول على معلومات إضافية".وقال بيان هيئة الأركان الكورية الجنوبية: "رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية الجنرال وون إن-تشول، أجرى اجتماعا عبر الفيديو مع قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجنرال بول لاكاميرا، بعد وقت قصير من الإطلاق، وأكدا الالتزام بضمان الموقف الدفاعي القوي للحلفاء".وكانت كوريا الشمالية قد امتنعت عن استعراض القوة خلال فترة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 التي استضافتها الصين في الفترة من يوم 4 حتى يوم 20 فبراير، ما يفسر أن بيونغ يانغ تستأنف عملية الإطلاق تماشيا مع نهاية الحدث الرياضي الكبير للصين، التي تعتبر الحليف التقليدي لها.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/لماذا-تكثف-كوريا-الشمالية-تجاربها-الصاروخية-1057682410.html
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كوريا الشمالية, سيئول

سيئول: رصدنا صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية صباح اليوم نحو البحر الشرقي

13:16 GMT 27.02.2022
© REUTERS / KCNAاطلاق صاروخ باليستي - بيونغ يانغ - كوريا الشمالية 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
اطلاق صاروخ باليستي - بيونغ يانغ - كوريا الشمالية 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / KCNA
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أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية أنها رصدت صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية صباح اليوم الاحد.
وحسب بيان نشرته وكالة يونهاب، أكدت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية اليوم الأحد أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقي.
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وفيما لفتت الهيئة إلى أن هذا الصاروخ يعد "ثامن استعراض للقوة لكوريا الشمالية في هذا العام"، أوضحت أنها رصدت إطلاقه في منطقة سونان في بيونغ يانغ نحو البحر الشرقي، في الساعة 7:52 صباح اليوم.
وأشار البيان إلى أن الصاروخ حلق لمسافة 300 كيلومتر، على ارتفاع يبلغ 620 كيلومترا تقريبا.
وبينما أكد البيان أن الجيش الكوري الجنوبي "يراقب عن كثب إمكانية إجراء المزيد من عمليات الإطلاق ويحافظ على وضع الاستعداد"، كشف عن أن المخابرات في سيئول بالتعاون مع المخابرات الأمريكية "تجري تحليلا مفصلا للحصول على معلومات إضافية".
وقال بيان هيئة الأركان الكورية الجنوبية: "رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية الجنرال وون إن-تشول، أجرى اجتماعا عبر الفيديو مع قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجنرال بول لاكاميرا، بعد وقت قصير من الإطلاق، وأكدا الالتزام بضمان الموقف الدفاعي القوي للحلفاء".

يشار إلى أن بيونغ يانغ كانت قد أجرت سبع تجارب لصواريخها في يناير/ كانون الثاني الماضي، من ضمنها صاروخ باليستي متوسط المدى.

وكانت كوريا الشمالية قد امتنعت عن استعراض القوة خلال فترة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 التي استضافتها الصين في الفترة من يوم 4 حتى يوم 20 فبراير، ما يفسر أن بيونغ يانغ تستأنف عملية الإطلاق تماشيا مع نهاية الحدث الرياضي الكبير للصين، التي تعتبر الحليف التقليدي لها.
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