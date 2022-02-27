https://arabic.sputniknews.com/20220227/سيناتور-روسي-خروج-روسيا-من-نظام-سويفت-يقلص-من-سيطرة-الغرب-1059220184.html

سيناتور روسي: خروج روسيا من نظام "سويفت" يقلص من سيطرة الغرب

سيناتور روسي: خروج روسيا من نظام "سويفت" يقلص من سيطرة الغرب

قال أندريه كليموف، رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في روسيا الاتحادية، التابعة للمجلس الفيدرالي الروسي، إن خروج روسيا من نظام "سويفت" لا يشكل تهديدا للحسابات داخل... 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T10:47+0000

2022-02-27T10:47+0000

2022-02-27T10:47+0000

روسيا

نظام سويفت

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وأضاف كليموف: "عندما تجري معاملات من خلال "سويفت"، فإنهم (الدول الغربية) يرون كل شيء وإلى من ترسل، ويمكنهم منع ما يريدون في أي وقت".وأشار كليموف إلى أن البنوك الروسية يمكنها استخدام أي نظام دفع، بما فيها نظامها الخاص".وقالت جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، اليوم الأحد، إنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتنفيذ إجراءات جديدة للدول الغربية ضد بعض البنوك الروسية.وأضافت في بيان "نتواصل مع السلطات الأوروبية لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد للامتثال وفقا للتعليمات القانونية".واتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وكندا إجراءات يوم السبت لمنع بعض البنوك الروسية من استخدام نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك في إطار جولة أخرى من العقوبات ضد موسكو.وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، ردا على شن موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعمًا روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. مشيرا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220227/سويفت-تقول-إنها-تستعد-للامتثال-للقيود-المفروضة-على-البنوك-الروسية-1059213504.html

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روسيا, نظام سويفت