https://arabic.sputniknews.com/20220227/طالب-لبناني-في-أوكرانيا-يروي-لـسبوتنيك-الخيارات-أمام-البعض-أسهلها-مر-1059237227.html

طالب لبناني في أوكرانيا يروي لـ"سبوتنيك": الخيارات أمام البعض أسهلها مر

طالب لبناني في أوكرانيا يروي لـ"سبوتنيك": الخيارات أمام البعض أسهلها مر

يعيش الطلاب اللبنانيون في كابوس متواصل منذ عام 2019، انطلاقا من الأزمة الاقتصادية التي أرخت بظلالها على عائلاتهم وحجزت أموالهم في المصارف اللبنانية ما أثر... 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T16:55+0000

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فراس الساحلي ابن مدينة الهرمل اللبنانية، يدرس في أوكرانيا الهندسة المدنية منذ 5 سنوات وكان من المتوقع أن يتخرج بعد شهرين، يتحدث لـ "سبوتنيك" عن الأوضاع هناك ويروي عن أحوال الطلاب الذي وجدوا أنفسهم أمام خيارات أفضلها مرّ.يقول الساحلي إننا "نتواجد في مدينة أوديسا والحدود القريبة التي نستطيع الخروج منها هي مولدوفا ورومانيا، مولدوفا تبعد عنا 30 دقيقة ولكن لا يوجد طائرات من هناك لذلك الجميع يتوجه نحو رومانيا التي تبعد 200 كلم أي 4 ساعات والحدود هناك مفتوحة، والسفارة اللبنانية قالت عبر موقعها الإلكتروني أنها نسقت مع بولندا ورومانيا لاستقبال اللبنانيين".وعن صعوبة الطريق قال: "في بعض الأحيان يوجد منع مرور ولكن 90% وبحال أظهرت جواز السفر والإقامة تستطيع المرور بشكل طبيعي، العديد من السفارات قاموا بتأمين النقل والمسكن وتذكرة الطائرة والطعام للتجمع والإجلاء، طبعا نحن لم يؤمن لنا شيئا من هذا القبيل سوى أن السفارة تواصلت مع الدول لاستقبالنا".وذكر الساحلي أنه "في جميع المدن الأوكرانية يوجد طلاب عالقين بسبب صعوبة المرور في بعض الأحيان، وهنالك البعض الذي استطاع الخروج، ولكن لا يزال داخل المدينة نحو 10 طلاب أعرفهم ومنهم من لا يملك المال للتنقل".وعن الصعوبات التي يواجهها الطلاب حاليا، قال: "في ظل الأزمة في لبنان والحرب الدائرة الآن في أوكرانيا، الطالب يعتمد على الأموال المرسلة من أهله وحاليا توقفت الحوالات عبر شركات والمصارف، وهنالك طلاب لا يملكون أجرة النقل ولا تذكرة الطائرة وبعضهم يريد فعلا الخروج ولكن أوضاعهم المادية لا تسمح".وتابع: "أصدقائي في مدينة لفيف على مقربة من الحدود البولندية، إلا أن الطابور هناك وصل إلى ما يقارب 45 كلم وفترة الانتظار تتراوح ما بين 5 إلى 6 أيام، وهم سيتوجهون إلى هنا نحو رومانيا ولكنهم يحاولون تأمين بعض المال والسفارة لا تحرك ساكنا إلا ببعض البيانات في حين عملها الجدي يجب أن يكون الآن خلال هذه الأزمة".وأضاف: "أنا حاليا سأسعى للخروج من المدينة نحو رومانيا لحجز تذكرة والسفر الى لبنان، للصدفة أنا أملك المال ولكن غيري للأسف مفلس، ومن الممكن أن نتكاتف لتأمين كلفة النقل نحو رومانيا، ولكن البعض قرر البقاء هنا".وعن وضع الطلاب ما قبل إندلاع النزاع، شرح الساحلي أن "كلفة العيش والدراسة في أوكرانيا أصبحت مرتفعة والطالب يحتاج ما بين 700 الى 800 دولار شهريا للمسكن والعيش، وبسبب الأزمة الإقتصادية في لبنان البعض يصله 400 دولار والبعض الآخر 200 دولار فقط".وأشار إلى أن بعض الطلاب "يزورون أهلهم مرة في فصل الصيف، والبعض كل سنتين، والبعض الآخر مرتين خلال السنة، أما تذكرة الطائرة في الأحوال العادية تبلغ قيمتها من العاصمة كييف 500 دولار ولا أعرف الآن كم تبلغ الأسعار".وعن التنقل في الوضع الحالي، قال: "يوجد نوعان هناك من يستغل الحالة الطارئة لكسب المال وهنالك من يساعد ويسهل".وعن وضع المدينة المتواجد بها أكد الساحلي، أن "أوديسا وضعها مقبول ومن حين الى آخر هنالك بعض القصف يستهدف قواعد عسكرية، في شمال المدينة منطقتي ماريبول وخيرسون أصبحتا تحت سيطرة الجيش الروسي، أما شرقها أصبح أيضا تحت سيطرة الأسطول البحري الروسي".

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