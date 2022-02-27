https://arabic.sputniknews.com/20220227/طهران-تحذر-من-انعكاسات-دعم-واشنطن-للمسلحين-في-سوريا-على-الأمن-الإقليمي-1059239688.html

طهران تحذر من انعكاسات دعم واشنطن للمسلحين في سوريا على الأمن الإقليمي

طهران تحذر من انعكاسات دعم واشنطن للمسلحين في سوريا على الأمن الإقليمي

حذرت إيران من انعكاسات استمرار الولايات المتحدة في "تسليح وتدريب وقيادة" الجماعات "الإرهابية" في سوريا على الأمن الإقليمي. 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T17:45+0000

2022-02-27T17:45+0000

2022-02-27T17:45+0000

إيران

أخبار سوريا اليوم

سيرغي لافروف

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طهران - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، لدى استقباله سكرتير الأمن القومي السوري علي مملوك، اليوم الأحد.وقال شمخاني: "استمرار التحركات السياسية والميدانية الأمريكية لتسليح وتدريب وقيادة الجماعات الإرهابية في سوريا لا يؤدي فقط إلى زعزعة الأمن السوري بل يهدد الأمن الإقليمي أيضا".والإثنين الماضي، أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن "الاحتلال الأمريكي في شرق الفرات يدعم ليس الانفصاليين فقط بل والجماعات الإرهابية أيضاً".وأضاف المقداد في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف في موسكو "لدينا معلومات عن نقل إرهابيين إلى دول أفريقية بمساعدة أمريكية".ولفت الوزير إلى أن اللقاء مع لافروف تناول العقوبات والضغوطات التي تمارس من قبل الغرب ضد سوريا.وكان لافروف، أعلن في وقت سابق، أن الهدف الحقيقي للولايات المتحدة في سوريا هو تحقيق مكاسب اقتصادية، مؤكداً أن التواجد العسكري الأمريكي في سوريا سينتهي عاجلاً أم آجلاً.وقبل أيام، أكد السفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف، أن الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية في شمال شرق سوريا يعيق القضاء على ما تبقى من إرهابيي "داعش".وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، أكد أن موسكو خلال اتصالاتها مع الولايات المتحدة، تدعو لإيجاد حل لمشكلة الوجود الأمريكي في سوريا، موضحاً، أنه يمكن حل العديد من المشاكل في جنوب سوريا وفي منطقة الفرات بانسحاب الولايات المتحدة من هناك.وخلال السنوات الخمس الأخيرة، برز دور روسيا المحوري في تسوية الأوضاع على الساحة السورية، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا لمكافحة الإرهاب، في أيلول/سبتمبر عام 2015، وإعادة معظم أراضي البلاد إلى سيطرة دمشق، وهزيمة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).

https://arabic.sputniknews.com/20201004/الأسد-يثمن-الدور-الروسي-في-سوريا-ويكشف-عن-مصادفة-بين-معركتي-حلب-وستالينغراد-1046728961.html

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إيران, أخبار سوريا اليوم, سيرغي لافروف