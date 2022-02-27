https://arabic.sputniknews.com/20220227/طهران-دعم-واشنطن-للجماعات-الإرهابية-في-سوريا-يهدد-الأمن-الإقليمي-1059228116.html
طهران: دعم واشنطن للجماعات الإرهابية في سوريا يهدد الأمن الإقليمي
طهران: دعم واشنطن للجماعات الإرهابية في سوريا يهدد الأمن الإقليمي
أكد سكرتير الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن استمرار الولايات المتحدة في "تسليح وتدريب وقيادة الجماعات الإرهابية في سوريا يهدد الأمن الإقليمي". 27.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-27T13:50+0000
2022-02-27T13:50+0000
2022-02-27T13:50+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم
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وحسب موقع "نور نيوز" الإيراني، جاء ذلك خلال استقبال شمخاني لسكرتير الأمن القومي السوري، علي مملوك، اليوم الأحد.وقال شمخاني، إن "استمرار التحركات السياسية والميدانية الأمريكية لتسليح وتدريب وقيادة الجماعات الإرهابية في سوريا لا يؤدي فقط إلى زعزعة الأمن السوري بل يهدد الأمن الإقليمي أيضًا".وأضاف أن "أمريكا تخلق أزمات إقليمية وعالمية بهدف الهيمنة على العالم ونهب موارده". وأوضح: "الوجود الأمريكي في سوريا، والذي تم لنفس الهدف، هو أكبر عقبة اليوم أمام تحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد". وشدد شمخاني على وقوف إيران إلى جانب الشعب السوري وحكومته، مشيرا إلى العلاقات الطيبة بين البلدين.من جانبه، أشار مملوك إلى ضرورة استمرار التعاون بين طهران ودمشق، لافتا إلى وجود فرص اقتصادية كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.وأكد أن وجود شركات ومستثمرين إيرانيين في سوريا واستمرار التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والتجارية يوفر فوائد دائمة لكلا البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/مسؤول-إيراني-انتصار-ثورتنا-ضرب-مصالح-أمريكا-ولذلك-أنشأت-قاعدة-جوية-في-قطر-1059183775.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم
طهران: دعم واشنطن للجماعات الإرهابية في سوريا يهدد الأمن الإقليمي
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أكد سكرتير الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن استمرار الولايات المتحدة في "تسليح وتدريب وقيادة الجماعات الإرهابية في سوريا يهدد الأمن الإقليمي".
وحسب موقع "نور نيوز" الإيراني
، جاء ذلك خلال استقبال شمخاني لسكرتير الأمن القومي السوري، علي مملوك، اليوم الأحد.
وقال شمخاني، إن "استمرار التحركات السياسية والميدانية الأمريكية لتسليح وتدريب وقيادة الجماعات الإرهابية في سوريا لا يؤدي فقط إلى زعزعة الأمن السوري بل يهدد الأمن الإقليمي أيضًا".
وأضاف أن "أمريكا تخلق أزمات إقليمية وعالمية بهدف الهيمنة على العالم ونهب موارده".
وأوضح: "الوجود الأمريكي في سوريا، والذي تم لنفس الهدف، هو أكبر عقبة اليوم أمام تحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد".
وشدد شمخاني على وقوف إيران
إلى جانب الشعب السوري وحكومته، مشيرا إلى العلاقات الطيبة بين البلدين.
من جانبه، أشار مملوك إلى ضرورة استمرار التعاون بين طهران ودمشق، لافتا إلى وجود فرص اقتصادية كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.
وأكد أن وجود شركات ومستثمرين إيرانيين في سوريا
واستمرار التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والتجارية يوفر فوائد دائمة لكلا البلدين.