https://arabic.sputniknews.com/20220227/عالم-فيروسات-سعودي-يتوقع-موعد-رفع-قيود-كورونا-وانتهاء-الجائحة-1059218180.html

عالم فيروسات سعودي يتوقع موعد رفع قيود كورونا وانتهاء الجائحة

عالم فيروسات سعودي يتوقع موعد رفع قيود كورونا وانتهاء الجائحة

ضرب ياسر بن محمد القرشي، أستاذ علم الفيروسات الطبية والجزيئية بكلية العلوم الطبية بينبع السعودية، موعدا للانتهاء من العمل بالإجراءات الوقائية الإلزامية لفيروس... 27.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-27T09:48+0000

2022-02-27T09:48+0000

2022-02-27T09:48+0000

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ونقلت صحيفة سبق، اليوم الأحد، عن القرشي أن موعد الانتهاء من العمل بالإجراءات الوقائية لكورونا في أغلب الدول سيكون خلال شهر مارس/آذار المقبل.وأوضح أن انتهاء الجائحة يتضمن شقين، أولهما إنهاء حالة الطوارئ الحالية على المستوى العالمي، وهو ما يجب أن يتم عبر منظمة الصحة العالمية، أما بالنسبة للإجراءات الوقائية فإن تطبيقها يخضع لتقدير المنظمات الصحية في كل بلد على حدة.وذكر القرشي أنه عقب انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، وما تلاه من انخفاض عدد الحالات الجديدة للفيروس، أعلنت العديد من الدول إنهاء أو تخفيف الإجراءات الاحترازية كمقدمة لإنهائها بشكل كامل، مستشهدا بدولة السويد التي أنهت جميع الإجراءات الإلزامية، في التاسع من فبراير/شباط الجاري، بعد وصولها لمستوى عالٍ من المناعة في المجتمع وصلت إلى 85%، وكذلك أيرلندا الشمالية التي قررت انتهاء العمل بالإجراءات الوقائية، منذ الخامس عشر من الشهر الحالي.وشدد عالم الفيروسات السعودي على، أن "المجتمع الدولي سيعيش مع كورونا خلال المستقبل القريب، وسنحتاج لنتعلم كيف نديره من خلال نظام مستديم ومتكامل"، فيما اشترط لإعلان انتهاء حالة الطوارئ، الوصول لعدة إجراءات منها بلوغ نسبة 70% في تطعيم أفراد المجتمع، واتباع إجراءات تتضمن إصلاح الخدمات الصحية والمحافظة عليها.وتوقع ياسر بن محمد القرشي الانتهاء من العمل بالإجراءات الوقائية الإلزامية في أغلب دول العالم، خلال شهر مارس، وإنهاء حالة الطوارئ على مستوى العالم، أيضا، وانتهاء جائحة كورونا، بشكل رسمي، في شهر يوليو/تموز من العام الحالي 2022.

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سلالة كورونا الجديدة, فيروس كورونا, أخبار العالم الآن